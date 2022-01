Felipe Cordeiro e Alvinho miram solidez coletiva no Manaus FC

Duas novidades no elenco do Gavião do Norte são os atletas Felipe Cordeiro e Alvinho | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- Nesta segunda-feira (10) o Manaus Futebol Clube deu início a mais uma semana de preparação na pré-temporada. A equipe esmeraldina alterna entre treinos em dois períodos e de período único.

Duas novidades no elenco do Gavião do Norte são os atletas Felipe Cordeiro e Alvinho. Ambos comentaram sobre a importância do treinamento em Nova Olinda e projetaram a solidez coletiva como uma das prioridades do clube para a estreia no dia 26.

"Estamos ganhando em entrosamento, preparo físico, técnico e tático. Estamos trabalhando para ter um bom setor defensivo forte, pois com solidez poderemos construir resultados positivos", destacou o lateral-direito Felipe.

" Temos a certeza de que com o trabalho feito pelo professor Piza e a comissão técnica, iremos colher coisas boas. Esperamos que daqui para a estreia possamos estar com um bom entrosamento para conquistarmos os objetivos " Alvinho, jogador

O Gavião se prepara ainda para o amistoso que fará contra a Seleção de Nova Olinda, antes de retornar à capital amazonense.

