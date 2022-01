Tite convoca Seleção Brasileira nesta quinta-feira (13)

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador e Paraguai nos próximos jogos | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite convocará a Seleção Brasileira para os próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar nesta quinta-feira (13).

A lista será anunciada às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da CBF TV.

Já classificada para a Copa do Mundo FIFA Catar 2022, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, e o Paraguai no dia 1° de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte.

As duas partidas marcam o início da agenda da Seleção Brasileira em 2022, ano de disputa da Copa do Mundo do Catar.

