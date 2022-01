Corinthians Free Fire anuncia line-up para 2022

O time ainda realizará uma peneira para novos jogadores | Foto: divulgação Nomad Esports

Acabou a espera da Fiel para conhecer os jogadores que irão representar o Corinthians Free Fire em 2022.

A Nomad Esports, atual gestora da equipe de esportes eletrônicos do Timão, acaba de anunciar a line-up oficial do time de mobile para este ano, que contará com os reforços de João Pedro "Memgod" Matayoshi, ex-FURIA e duas vezes integrante da Seleção LBFF, Wagner Vitor "VitinXP" Silva, ex-Team Solid, e Nicolas "Band" Jesus, que foi promovido da BDL (Bando de Loucos), a categoria de base da organização.

Além dos novos jogadores, o Corinthians Free Fire manteve os destaques Erik "Zenac" Borges, Kauan "Gelo" Torres e Ramon "Razure" Gomes, e o técnico Edik "Kied" da Silva, que segue no comando do time e será auxiliado pelo analista Antonio “Zultra” Pinho, ex-GOD.

" Estamos preparando a equipe para crescer ainda mais em 2022 e buscar o bicampeonato mundial, nosso principal objetivo esportivo do ano " Cleber Fonseca, head de Esports do Corinthians

Entre outras novidades que serão anunciadas em breve, o Corinthians Free Fire já trabalha na montagem de uma equipe multidisciplinar qualificada com fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista e psicólogo, que darão suporte aos atletas, e em iniciativas para envolver ainda mais os fãs.

“Estamos pensando no presente e no futuro do Corinthians Free Fire, planejando ações inovadoras para os nossos fãs e em formas de qualificar ainda mais a organização. Nos próximos meses anunciaremos e detalharemos diversas iniciativas, como uma peneira para novos jogadores, projetos com influenciadores e a Copa Corinthians”, antecipa João Gava, CEO da Nomad Esports.

Confira a line-up completa do Corinthians Free Fire:

Comissão Técnica

Edik “Kied” Silva - técnico

Antonio “Zultra” Pinho - analista

Jogadores

Eric “Zenac” Borges

Kauan “Gelo” Torres

Ramon “Razure” Gomes

João Pedro “Mengod” Matayoshi

Wagner Vitor “VitinXP” Silva

Nicolas “Band” Jesus

