Organização de luta de Whindersson com Popó divulga card completo

A empresa organizadora da luta de boxe entre o humorista Whindersson Nunes, e o tetracampeão mundial, Popó, revelou o card completo do evento marcado para o dia 30 de janeiro na cidade de Balneário Camburiú, em Santa Catarina.

Em entrevista concedida ao portal Ag Fight, o organizador do evento, Mamá Brito, confirmou as presenças de Rogério Minotouro, ex-lutador do UFC, além de Esquiva Falcão, medalhista olímpico.

De acordo com o proprietário da Fight Music Show, Minotouro enfrentará outro ex-UFC, Leonardo Guimarães. Já Esquiva Falcão terá como adversário o ex-BBB Yuri Fernandes.

Ainda segundo Mamá, o evento contará com a apresentação do humorista Tirullipa, além de um show do cantor Weslley Safadão.

De acordo com o promotor do evento, a expectativa é de um público de 3 mil pessoas. As lutas serão abertas ao público que precisarão apresentar a carteira de vacinação.

Mamá já adiantou ainda que a segunda edição do evento pode ocorrer em abril com a presença do ex-lutador Wanderlei Silva.

