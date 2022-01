São Raimundo se manifesta sobre jogos do Barezão sem público em 2022

O decreto serve também para eventos esportivos | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O clube São Raimundo, por meio do diretor de futebol, Rodrigo Guedes se manifestou sobre o decreto que proíbe a presença de público em grandes eventos. A medida entrou em vigor no último sábado (8) e segue por tempo indeterminado.

O decreto serve também para eventos esportivos, como o Campeonato Amazonense 2022, que inicia neste mês de janeiro.

O clube apoia o decreto e todas as ações em vista da garantia da segurança sanitária no Estado, bem como segue consciente da importância da continuação com os cuidados necessários para o enfrentamento da COVID 19.





No entanto, o clube também reconhece que a ausência dos torcedores nos jogos de futebol afetará diretamente uma das principais receitas dos clubes de futebol.

“Nossa torcida é uma das maiores do Estado, nos fazendo manter uma ótima média de público, o que contribui significativamente para o pagamento das altas despesas dos jogos que disputamos. Certamente, os impactos da ausência dos nossos torcedores nos estádios serão grandes, mas seguiremos firmes em nossa missão de fazer um São Raimundo forte e competitivo em 2022”, disse a publicação.

“Portanto, é necessário buscar alternativas para a solucionar o impacto gerado pelo decreto governamental, com uma ação conjunta dos poderes públicos e dos clubes que disputarão o Campeonato Amazonense 2022, para minimizar o quanto antes, os prejuízos que resultarão da falta de públicos nos estádios”, finalizou o clube.

Torcida nos estádios

A situação em outubro de 2021 era diferente da vivenciada hoje, com a ameaça da variante Ômicron. Jogos da Seleção Brasileira e disputas da Série C do Brasileirão aconteceram em Manaus. O público, aos poucos, voltava para os locais de jogos.

As regras e recomendações para a volta do público aos eventos esportivos foram determinadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).



Time em preparação

O Tufão segue firme na preparação para a temporada 2022. Os treinos são comandandos pelo treinador Sérgio Duarte, que pretende conhecer os novos jogadores contratados e que ainda estão em período de adaptação.

Segundo o treinador, o São Raimundo buscará os objetivos com os pés no chão e com muito esforço. Foi assim em 2021 e, neste ano, o empenho será maior ainda.

