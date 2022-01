Aadesam e Faar unem parceria e lançam edital “Escolinha nos Bairros”

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física, com o salário de R$2.349,78; e Monitor, com remuneração de R$1.500,00 | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) publicou nesta semana o edital do Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação de profissionais para atuar no projeto Escolinha nos Bairros, em parceria com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O PSS é para contratação de 48 profissionais, por um período de até dois anos. Além de contribuírem para a melhoria dos serviços prestados pela Faar, os selecionados vão atuar na promoção e no desenvolvimento das competências e habilidades exigidas para a prática esportiva nas modalidades de futebol, futsal, vôlei e lutas, contribuindo para a formação integral de crianças e adolescentes por meio do esporte. É o que afirma o gestor de Projetos da Aadesam, Alessandro Pereira.

" A inserção de crianças e adolescentes nas modalidades esportivas deve ocorrer com o intuito de aprimorar a formação, levando-se em consideração a interdependência dos aspectos físicos, psicológicos e socioafetivos, além de promover um estilo de vida saudável na vida adulta. O Projeto Escolinha nos Bairros contemplará um número significativo de crianças e adolescentes, de diferentes zonas e classes sociais, em diversos bairros de Manaus " Alessandro Pereira, gestor de Projetos da Aadesam

Serão disponibilizadas 48 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e 4 destinadas a pessoas com deficiência.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Física, com o salário de R$2.349,78; e Monitor, com remuneração de R$1.500,00.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (13) e devem ser realizadas via Internet, até o dia 23 de janeiro, por meio de sistema próprio, hospedado no sítio eletrônico oficial da Aadesam ( www.aades.am.gov.br ).

Para efetivar a inscrição, os candidatos devem providenciar o pagamento da taxa de inscrição, via transferência bancária, nos valores de R$30,00 para o cargo de nível médio e de R$40,00 para o cargo de nível superior. Aqueles que desejarem solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, precisam enviar os pedidos no período de 13 a 14 de janeiro.

O edital completo pode ser conferido no link www.encr.pw/ZAJBW . É importante que o candidato leia todo o documento e acompanhe as publicações no site www.aades.am.gov.br .

