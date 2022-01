Campeonato de Xadrez Rápido e Blitz 2022 acontece em Manaus

Os dois campeonatos abrem o calendário da FAX em 2022 | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A Federação Amazonense de Xadrez (FAX) realizará neste sábado (15) e domingo (16) às 10h da manhã, o Campeonato Amazonense de Xadrez Rápido e Blitz 2022, no Taj Mahal Hotel, Avenida Getúlio Vargas, 741, Centro.

As inscrições para cada torneio podem ser feitas pelo celular: (92) 9907-82226 (Daniel Leite) até o dia 14 pelo valor de R$ 50 reais e no dia do evento até 1h antes do início pelo valor de R$ 75 reais por jogador.

Os dois campeonatos abrem o calendário da FAX em 2022 e têm como objetivo determinar o campeão de xadrez rápido e blitz do Estado.

Até o momento, os torneios já tem quatro jogadores confirmados com titulação de Mestre e outros que são ex-campeões Amazonenses. Entre eles o MN Rudson Peixoto que foi o último campeão das modalidades Rápido e Blitz em 2019, CM Victor Gabriel Cândido, MN Pedro Jorge de Moraes, CM Roberto da Costa Rocha e Elismar da Silva Benayon.

" A proposta é fazer um grande evento, para darmos início às atividades da Federação Amazonense de Xadrez em 2022 e com isso movimentar o Rating Fide Internacional e CBX Nacional dos jogadores do Estado. o Rating é a pontuação de cada jogador e serve para aferir o nível de força entre os participantes, além de ajudar na organização dos confrontos durante o torneio. Os pontos obtidos e a performance de cada jogador serão válidos para as duas modalidades " Daniel Leite, árbitro geral da competição

Os Campeonatos Amazonenses de Xadrez Rápido e Blitz serão jogados pelo Sistema Suiço, com auxílio do Programa Swiss Manager, com o Ritmo de 3 minutos + 2 segundos de incremento (Ritmo Blitz) e o Ritmo de 15 K.O (Ritmo Rápido).

Todos os jogadores inscritos deverão estar presentes até 30 minutos antes do início do torneio sob a penalidade de não serem emparceirados na primeira rodada. O congresso técnico para discussão do regulamento e sugestões dos participantes irá ocorrer às 9h30 e logo após às 10h a primeira rodada. De acordo com Daniel Leite, as rodadas podem sofrer atraso ou antecipação de acordo com o andamento do torneio.

Serão distribuídos R$700 Reais entre os 5 primeiros lugares de cada torneio, além de Troféus para os 3 melhores colocados nos torneios Rápido e Blitz

1° Lugar Troféu + R$ 300

2° Lugar Troféu + R$ 200

3° Lugar Troféu + R$ 100

4° e 5° Lugares R$ 50

