Manaus FC aguarda sorteio para conhecer rivais na Copa do Brasil 2022

O Manaus Futebol Clube ainda segue em pré-temporada, visando a estreia no Barezão. No entanto, o Gavião Real também mantém suas atenções para o sorteio de seu confronto na Copa do Brasil de 2022, que ocorrerá no dia 17 de janeiro, através da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O sorteio ocorrerá às 13h (de Brasília), e definirá o adversário do Esmeraldino na primeira fase da competição.

O Gavião ocupa o pote D, ou seja, fará sua estreia como visitante na competição, fato que lhe proporcionará a vantagem do empate para obter a classificação.

Os possíveis adversários do Gavião Real ocupam o pote H, sendo eles Azuris-PR, Icasa-CE, Grêmio Anápolis-GO, Tuna Luso-PA, Tuntum-MA, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.

O presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, comentou sobre a preparação do Manaus neste início de temporada, com foco nas competições a serem disputadas em 2022.

" É bem verdade que temos como foco principal neste início de ano a estreia no Barezão, mas também estamos atentos ao sorteio na Copa do Brasil, que é um torneio de grande importância para o Manaus FC, e consequentemente, também iremos nos preparar para a disputa da Copa Verde " Giovanni Silva, presidente do Manaus FC

O treinador Evaristo Piza, assim como o presidente Giovanni, destacou que o foco inicial do clube está no Barezão, no entanto, o Manaus tem como objetivo ir o mais longe possível em todas as competições.

"Nossa meta principal em 2022 é conquistarmos o acesso à Série B. Mas antes disso precisamos fazer um bom estadual, uma boa Copa Verde e ir bem na Copa do Brasil, um torneio que proporciona ao clube um bom retorno financeiro, não adianta pular etapas. Para atingirmos o sucesso na Série C, precisamos ser muito eficientes nas demais competições", declarou Piza.

O Gavião no torneio

O Manaus FC participa da Copa do Brasil desde 2018. Na competição, o Gavião já enfrentou grandes equipes, como o CSA-AL, Coritiba-PR e Bahia-BA.

Em números, o Esmeraldino possui ao todo seis jogos, contabilizando duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Nestes seis jogos, o Manaus marcou nove gols, uma média de 1,5 gols por partida.

O Manaus segue fazendo sua preparação em Nova Olinda, e permanece focado em sua temporada de 2022.

