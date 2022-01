FAF divulga regulamento e tabela detalhada do Amazonense 2022

O estadual inicia no dia 26 de janeiro e encerra em 2 de abril. Na programação, todos os jogos acontecerão pela tarde. | Foto: Reprodução

Manaus - A Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou na noite desta terça-feira a tabela detalhada do Campeonato Amazonense 2022. O estadual inicia no dia 26 de janeiro e encerra em 2 de abril. Na programação, todos os jogos acontecerão pela tarde.



O Barezão tem partidas marcadas para acontecer em seis estádios: Arena da Amazônia, Zamith, Colina, Gilbertão, em Manacapuru, Floro de Mendonça, em Itacoatiara, e Álvaro Maranhão, em Iranduba. Por falta de iluminação nos estádios, todos os duelos estão marcados para às 15h e 15h30.

Em 2022, 12 equipes irão lutar pelo título: Manaus, Fast, Nacional, São Raimundo, Princesa do Solimões, Penarol, Iranduba, JC FC, Cliper e Amazonas. Além de Operário e Manauara, recém promovidos para elite do futebol baré.

As equipes se enfrentarão em turno único, todos jogam contra todos. Os oito primeiros avançam para a segunda fase e os quatro últimos serão rebaixados.

Nas quartas de final, os confrontos serão 1°x8°, 2°x7°, 3°x6° e 4°x5°. A partir deste estágio da competição, os jogos serão disputados em ida e volta.

As vagas para as competições nacionais de 2022 (Série D, Copa do Brasil e Copa Verde) serão do campeão e vice. Caso o Manaus chegue na decisão, a vaga para a Série D fica com o terceiro colocado.

Confira a tabela detalhada:

