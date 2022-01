Tite convoca Seleção para primeiros jogos em 2022; veja lista

O Brasil enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite anunciou na manhã desta quinta-feira (13) a convocação de 26 jogadores para os jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Catar.

O Brasil enfrenta o Equador no dia 27 de janeiro e recebe o Paraguai no dia 1º de fevereiro no Mineirão. O treinador não contará com Neymar, que segue se recuperando de lesão no tornozelo.

Veja a lista:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Laterais

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Manchester United)

Emerson (Tottenham)

Daniel Alves (Barcelona)

Meias

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Gerson (Olympique de Marselha)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Bruno Guimarães (Lyon)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Gabriel Jesus (Manchester City)

Raphinha (Leeds)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Antony (Ajax)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabigol (Flamengo)

