Rossini chega ao São Raimundo para temporada 2022

Experiente e vencedor, o atacante chega ao clube querendo mais vitórias e conquistas | Foto: João Normando/FAF

O diretor de futebol, Rodrigo Guedes, confirmou a contratação do camisa 10 do histórico Barezão 2021, o craque Rossini, que está de volta ao Tufão.

Com passagens por clubes como o Santos-SP, Paysandu e o Manaus FC, seu último clube foi o Fast, onde disputou a Série D de 2021.

Experiente e vencedor, o atacante chega ao clube querendo mais vitórias e conquistas.

| Foto: Reprodução

“Sou fã do futebol desse cara, és um craque. Que seja bem-vindo de volta ao nosso glorioso Tufão. Que venha com muita sede de gols. Rumo a série C Tufão”, declarou um torcedor animado com a chegada do jogador.

O clube segue em preparação para o Campeonato Amazonense 2022. O time estreia dia 26 de janeiro contra o Operário, às 15h30, na Colina. Na segunda rodada enfrenta o Manaus, no dia 29, na Arena da Amazônia.

