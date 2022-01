Equipe Brasil para os Jogos de Inverno 2022 é anunciada nesta segunda

O anúncio dos convocados será feito por Edson Bindilatti e Isabel Clark | Foto: Christian Dawes/COB

Falta pouco para o início dos Jogos Olímpicos de Inverno, e o Brasil segue em busca de mais vagas para Pequim 2022, que ocorre entre os dias 4 e 20 de fevereiro.

O ranking olímpico fecha neste domingo (16) e o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) anunciam no dia seguinte, às 11h (horário de Brasília), por meio de uma live no Instagram @timebrasil, a equipe que vai representar o país na China.

O anúncio dos convocados será feito por Edson Bindilatti, recordista em participações em Jogos de Inverno, e Isabel Clark, que detém o melhor resultado do Brasil na história da competição: 9° lugar no snowboard cross, em Turim 2006.

" Vai ser uma convocação muito emocionante porque temos mais de um atleta disputando vagas em duas modalidades, no esqui cross-country e no esqui alpino, e não apenas lutando pela própria classificação. Isso é muito positivo para os esportes de inverno e confirma o nosso desenvolvimento ao longo dos anos. Estamos trabalhando para que ainda mais modalidades sejam assim num futuro próximo " Anders Pettersson, Chefe de Missão em Pequim 2022

O Brasil já tem quatro vagas garantidas em Pequim 2022, sendo três no esqui cross-country (duas femininas e uma masculina) e uma no esqui alpino masculino.

A CBDN possui ampla disputa interna pelas vagas, que leva em conta o desempenho dos atletas em competições na neve, medidos por pontos FIS. Bruna Moura, Eduarda Ribera, Jaqueline Mourão e Mirlene Picin são as principais candidatas entre as mulheres, enquanto Manex Silva e Steve Hiestand disputam a vaga no masculino.

Além disso, o Brasil busca a confirmação oficial das vagas no bobsled (2-man, 4-man e monobob feminino); no esqui estilo livre (moguls), com Sabrina Cass; e no skeleton, com Nicole Silveira. Augustinho Teixeira, por sua vez, tem chances de classificação no snowboard halfpipe.

Pequim 2022 será a nona participação brasileira em Jogos de Inverno, iniciada em Albertville 1992. Até hoje, 35 atletas brasileiros, de oito esportes, já participaram da competição. O recorde do país foi em Sochi 2014, com 13 atletas em sete modalidades.

*COB

Leia mais:

China confirma Olimpíadas de inverno mesmo com ameaças da Ômicron

EUA anunciam boicote aos jogos de Pequim 2022