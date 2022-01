Escola de Futsal do Santos Manaus abre inscrições para novas turmas

As matrículas antecipadas para as novas turmas estão abertas | Foto: Emanuel Mendes

Manaus (AM)- A temporada do esporte no Amazonas inicia com uma novidade. A Escola de Futsal Santos Manaus está ampliando sua atuação na cidade e, a partir da primeira quinzena de fevereiro, começa a funcionar também no ginásio Casimiro de Abreu – Rua Jurunas, n° 946, na Cidade Nova 1, Zona Norte.

As matrículas antecipadas para as novas turmas estão abertas. O público alvo são meninos de 8 a 14 anos e as aulas são realizadas em quatro dias na semana: segundas, quartas e quintas-feiras no período da tarde; e aos sábados pela manhã.

O investimento é acessível: R$ 100 (mensalidade para turmas de sábado), R$ 130 (mensalidade para turmas do meio de semana) e R$ 150 (kit uniforme, com camisa, calção e meião personalizados da escolinha).

A primeira unidade da Escola de Futsal Santos Manaus segue revelando talentos na Arena APCEF Amazonas, na Avenida Efigênio Sales, ao lado do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Lá as aulas acontecem as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 17h, para atletas nascidos em 2011, 2012 e 2013.

Sob a coordenação do professor David Filho, o Peixe é potência tanto nos campeonatos oficiais de futebol quanto nas competições de base do futsal amazonense. Nas quadras, o Alvinegro Praiano de Manaus é o atual campeão estadual da categoria Sub-13 masculino.

Informações sobre matrículas: (92) 98223.6633 ou 99449-0169

