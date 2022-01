Mestres que comandam o futebol do AM buscam pela taça do Barezão 2022

Os técnicos comandam os times que participam da 106ª edição do Campeonato Amazonense de Futebol | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Na última sexta-feira (14) foi comemorado o dia nacional do treinador de futebol. No Amazonas, os comandantes serão importantes peças, junto com os jogadores para a conquista do primeiro desafio de 2022: a 106ª edição do Campeonato Amazonense de Futebol.

Dos onze técnicos que iniciam o Amazonense, apenas Aderbal Lana, que foi campeão com o Nacional, São Raimundo e Manaus FC e hoje atua no Princesa do Solimões, e Sérgio Duarte, que comandou o América, já foram campeões na elite do futebol amazonense.

Conheça os comandantes

Amazonas FC - Rodney Gonçalves

| Foto: João Normando

Rodney Gonçalves é o treinador da Onça Pintada para a temporada de 2022. O profissional tem vasto currículo em grandes clubes brasileiros. Rodney tem 42 anos, e coleciona muitos títulos na carreira. A maioria das conquistas, treinando a base. Ele foi bicampeão brasileiro sub-17 com o Vasco, além de um título da Copa do Brasil sub-17.

Rodney tem passagens como auxiliar-técnico pela seleção jamaicana, seleção panamenha e seleção brasileira.

Cliper - Anquimar ¨Mazinho¨

| Foto: Divulgação

O time do Cliper é treinado pelo carioca Anquimar Oliveira, mais conhecido como Mazinho, de 54 anos.

Formado pelo curso do treinador tetracampeão do mundo, Carlos Alberto Parreira, Mazinho tem bacharel em Educação Física. Ele soma passagens por Bonssucesso-RJ, Timbaúba-PE e Tocantins de Miracema, onde disputou a Série D de 2017.

Fast Clube - Zé Marco

| Foto: João Normando

No comando do Fast está Zé Marco, de 40 anos. Apesar de pouca idade, o novo comandante do time tem rodagem no Amazonas e no Acre.

Entre 2015 e 2016, passou pelo Princesa do Solimões e deixou 27 vitórias em 53 jogos. Na sequência, treinou Atlético Acreano e Galvez, neste último conquistou o título estadual de 2020. Como jogador, o ex-meia, entre outros vários clubes, atuou por Rio Negro, Nacional e o próprio Fast Clube.

EC Iranduba- Michel Lima

| Foto: Reprodução

Michel Lima entra para a disputa do Campeonato Amazonense 2022. O novo comandante tem 39 anos e este é o terceiro trabalho em uma equipe profissional.

Michel encerrou a carreira em 2013, no Guarany de Sobral-CE. Ele iniciou a carreira como técnico em 2020, no comando do time sub-19 do Atlético Cearense.

O primeiro trabalho profissional foi no Tianguá-CE, em 2021. O último clube dele foi o Horizonte-CE. Ele comandou o time em 9 partidas na Série B do Cearense.

Manauara EC - Oliveira Canindé

Oliveira dos Santos Lopes, conhecido como Oliveira ‘Canindé’ - apelido referente a sua cidade natal do Estado do Ceará -, de 56 anos, estava na equipe do Bahia de Feira, onde foi vice-campeão do Campeonato Baiano.

| Foto: Gilson Mello/Manauara EC

Canindé, tem uma vasta experiência no futebol nordestino. Comandou times do Ceará como o AD Limoeiro, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Guarany de Sobral, Icasa e Floresta. No Estado do Piauí, passou pelo Parnahyba, River e Flamengo. Já no Maranhão, treinou o Moto Club e Sampaio Corrêa.

Em Rio Grande do Norte, comandou o Potiguar de Mossoró e o América de Natal. Na Paraíba, foi treinador do Campinense e Treze. Além do CSA de Alagoas e o Santa Cruz, em Pernambuco. Pelo Norte do país, Canindé, passou pelo Clube do Remo-PA, em 2017.

Manaus FC – Evaristo Piza

Evaristo possui uma longa carreira como treinador. Iniciando nas categorias de base do Guarani (SP), onde dirigiu a equipe sub-15 em 2002, Evaristo também teve passagem por clubes como a Portuguesa Santista (SP), Mirassol (SP), XV de Piracicaba (SP), e pelo Botafogo da Paraíba (PB), onde foi campeão paraibano em 2019.

Vale lembrar que pelo Belo, Evaristo esteve presente no comando técnico do clube paraibano por três anos, e na Série C de 2020, foi chamado as pressas para evitar o rebaixamento da equipe, e atingiu o objetivo com sucesso.

Nacional FC – Gilmar ¨Popoca¨

| Foto: Assessoria do Nacional

O nome de peso que comanda o Nacional é Gilmar Popoca. Aos 57 anos, o amazonense que fez carreira no Rio de Janeiro, atuou pela Seleção Brasileira e foi técnico do time sub-20 do Flamengo, admitiu que ficou impressionado com o projeto do Leão da Vila Municipal.

“Eu sei que a disputa será ferrenha, principalmente o Nacional por ter essa camisa, quando jogam contra vão sempre tentar, de todas as formas vencer. Portanto, eu sei da responsabilidade, sei que é um campeonato extremamente competitivo, difícil, a rivalidade é bem acentuada, mas estamos preparados para isso”, garantiu.

João Batista- Operário

| Foto: João Normando/FAF

O técnico goiano João Batista renovou com o Sapão. Ele comandou o clube no acesso ao Campeonato Amazonense 2022. Em 2021, o Operário foi vice-campeão da Série B do Campeonato Amazonense, com uma campanha de nove jogos, cinco vitórias e quatro empates e tendo a melhor defesa da competição, com apenas quatro gols sofridos.

Penarol – Cleverson ¨Maurílio¨

| Foto: Divulgação

O técnico Maurilio Silva se apresentou na tarde da última quinta-feira (8) no Leão e comanda os trabalhos de preparação. Ele começou a carreira como técnico no futebol cearense, treinando o Maranguape. Maurílio tem 51 anos e treinou vários clubes do nordeste como Asa, Alecrim, Guarany de Juazeiro, Icasa, Uniclinic, Juazeirense, Itabiana.



Princesa do Solimões – Aderbal Lana

| Foto: João Normando/FAF

O técnico renovou com o Tubarão para 2022. Tricampeão do estado na última década, sendo duas vezes com o Nacional e uma com o Manaus FC, Lana foi o treinador que mais levantou taça entre 2011 e 2020.

"O Aderbal é a 'Caixa Preta do Futebol Amazonense', tem muitas histórias e um grande legado. Parabéns, Lana, meu Ídolo", disse um torcedor em comemoração ao retorno do ténico.

São Raimundo EC- Sérgio Duarte

| Foto: Divulgação

Sérgio foi peça fundamental na temporada 2021, que garantiu o retorno do São Raimundo para as competições nacionais.

Duarte assumiu o Tufão da Colina na 2ª rodada do Campeonato Amazonense de 2021, comandou uma campanha de 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A equipe foi até a final, mas perdeu para o Manaus.



JC Futebol Clube - * Ainda não divulgou treinador.

Leia mais:

Jesus alfineta e diz que Renato nunca se igualará em história no Fla

Gustavo de Conti é novo técnico da Seleção Brasileira de Basquete