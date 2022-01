Lewandowski desbanca Messi e é eleito melhor jogador do mundo

Além de desbancar os outros finalistas, Lewandowski superou nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lukaku e Benzema na briga. | Foto: Reprodução/Twitter @FCBayernBR Atacante polonês surpreendeu e desbancou Messi na disputa pelo título de melhor do mundo

O polonês Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia) superou Lionel Messi (Barcelona/PSG/Argentina) e Mohamed Salah (Liverpool/Egito) e foi eleito o melhor jogador do mundo de 2021 pelo Fifa The Best, prêmio organizado pela entidade máxima do futebol e que premia os melhores da temporada.



A cerimônia de premiação foi realizada nesta segunda-feira, 17, às 15h, e também premiou o melhor goleiro, o gol mais bonito e a melhor jogadora de futebol feminino. A vitória de Lewandowski foi considerada uma surpresa, já que Messi vinha de uma vitória no Bola de Ouro e era visto como favorito ao prêmio.

Além de desbancar os outros finalistas, Lewandowski superou nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lukaku e Benzema na briga.

Na categoria feminina, Alexia Putellas (Barcelona/Espanha) foi eleita como melhor jogadora do mundo. No prêmio Puskas, que elege o gol mais bonito, o premiado foi Erik Lamela, do Tottenham, por um belo gol de letra pela Premier League. Por sua vez, Edouard Mendy (Chelsea/Senegal) foi escolhido como melhor goleiro.

O treinador Thomas Tuchel, que levou o Chelsea ao título da Champions, foi eleito melhor treinador do ano. A brasileira Marta apareceu na seleção do ano da FIFPro.

Confira abaixo a lista com todos os vencedores.

Prêmio especial feminino: Christine Sinclair (Portland Thorns/Canadá)

Melhor goleira: Cristiane Endler (Lyon/Chile)

Melhor goleiro: Edouard Mendy (Chelsea/Senegal

Puskas (gol mais bonito): Erik Lamela (Tottenham)

Fifa Fair Play: Seleção e equipe médica da Dinamarca

Melhor treinador (feminino): Emma Hayes (Chelsea)

Melhor treinador (masculino): Thomas Tuchel (Chelsea)

Fifa Fans Award: Torcedores da Dinamarca e da Finlândia

Seleção FIF PRO (feminina): Cristiane Endler; Bronze, Renard, Bright e Eriksson; Banini, Lloyd e Bonansea; Miedema, Marta e Morgan

Seleção FIF PRO (masculina): Donnaruma; Alaba, Ruben Dias e Bonucci; Jorginho, Kanté e De Bruyne; Cristiano Ronaldo, Haaland, Lewandowski e Messi

Melhor jogadora do mundo: Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Melhor jogador do mundo: Robert Lewandowski (Bayern de Munique/Polônia)

Prêmio especial masculino: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)