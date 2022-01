Manaus FC enfrenta o São Raimundo na Copa do Brasil 2022

O mando de campo do jogo é do São Raimundo | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus (AM) - O Manaus Futebol Clube conheceu nesta segunda-feira (17) seu adversário pela estreia na Copa do Brasil, em sorteio realizado pela CBF TV e pelo Facebook do Manaus FC.

O Gavião do Norte enfrentará o São Raimundo-AM. O Manaus FC divide a chave 17 com as equipes Campinense-PB e São Paulo-SP. Fazendo sua estreia como visitante, o Esmeraldino terá a vantagem do empate.

Em caso de avanço a segunda fase, onde enfrentará o vencedor entre Campinense e São Paulo, também jogará como visitante, porém, não terá mais o empate como vantagem.

O treinador Evaristo Piza avaliou o confronto.

“Não vamos pensar no São Raimundo de agora como era o time de outra Copa do Brasil. Tudo é gradativo. Temos jogos que antecedem a esse e por isso temos a responsabilidade com esse jogo, independente do adversário. Para isso temos que terminar nossa pré-temporada aqui com o mesmo emprenho e dedicação que temos nas atividades. Vamos fazer um único jogo que antecede a estreia e começar bem o Campeonato Estadual. A partir daí, através dos jogos se qualificando, evoluindo e se preparando também para a Copa do Brasil, com dois tomes do mesmo estado. Será um grande jogo para o Amazonas. Vamos extrair o melhor do grupo. Teremos um jogo emocionante, faz parte da história dos times fazerem um jogo grande. O São Raimundo tem uma grande história no estado e o Manaus que ganha e está hoje na Série C. Muito se fala da disputa que é entre os times. São jogos aguerridos que não serão diferentes nesses próximos dias”, comentou.

O atacante Chan fala que o grupo está preparado para os novos desafios dentro de campo.

“Estamos nos preparando bem aqui em Nova Olinda. Queremos fazer um bom Campeonato Amazonense e estrear bem contra o Fast. Sobre o jogo contra o São Raimundo, sabemos que o time tem tradição e acamisa pesada, mas vamos em busca da vaga”, completou.

O goleiro Reynaldo também comentou sobre a preparação da equipe e sobre a grande cobrança por bons resultados, fato natural no futebol.

"A posição do goleiro requer muita responsabilidade. O goleiro é responsável por passar segurança aos seus companheiros e também a torcida. Estamos nos preparando bem, e a torcida do Manaus pode esperar muita dedicação em prol dos objetivos de 2022", declarou Reynaldo.

Esta será apenas a quinta participação do Gavião na Copa do Brasil. Enquanto ainda realiza sua pré-temporada em Nova Olinda, o Esmeraldino se prepara o Barezão. O confronto pela Copa do Brasil deverá ocorrer entre os dias 23 e 24 de fevereiro.

O São Raimundo postou sobre o confronto nas redes sociais e os torcedores apoiaram o time. Para eles, é a chance de vencer o time que disputa a Série C do Brasileirão.

“Estou contigo São Raimundo. Torço pelo futebol daqui. Temos tradição e isso vale mais, então que avance o Tufão”, declarou Raul Costa.

Mário Tenório quer assistir ao duelo de perto e espera que a presença de público seja liberada para o jogo.

“Já que o mando de campo do jogo é do nosso São Raimundo, que esse jogo seja na Colina, nada de Arena. Vamos torcer para que até lá o Governo possa liberar a entrada dos torcedores”, apontou.

