Renan Reis e Victor Gabriel são os Campeões de Xadrez Rápido e Blitz

Manaus (AM)- A Federação Amazonense de Xadrez (FAX) realizou no sábado (15) e domingo (16) às 10hr da manhã, o Campeonato Amazonense de Xadrez Rápido e Blitz 2022, no Taj Mahal Hotel, Avenida Getúlio Vargas, 741, Centro.

O evento contou com 43 jogadores no primeiro dia, do campeonato de Xadrez Rápido. O segundo dia com o Xadrez Blitz a participação foi menor, mas reuniu um bom número de jogadores antigos e novos que gostam desse ritmo de jogo.

No Xadrez Rápido o MF Renan do Carmo Reis ficou em primeiro lugar, e em segundo lugar o CM Victor Gabriel, e completando o pódio o MN Rudson Peixoto. Foram premiados também o quarto lugar, CM Roberto da Costa Rocha, e em quinto lugar Glaucia Nadinni representando o público feminino.

"Durante o torneio até a quarta partida houve um empate entre os dois primeiros colocados, sendo os jogadores Renan do Carmo e Victor Gabriel, porém na quinta partida o jogador Victor deslizou no torneio e perdeu para o candidato a mestre Roberto da Costa. Já no Campeonato Blitz houve uma reviravolta entre os jogadores onde Victor Gabriel ultrapassou Renan do Carmo", explicou Daniel Leite.

No Xadrez Blitz, Victor Gabriel foi campeão com 12 pontos em 13 possíveis, já Renan do Carmo foi vice-campeão com 11,5 em 13 possíveis, em terceiro lugar Fabiano Bezerra, em quarto lugar Weslley César Reis dos Santos e quinto lugar o MN Rudson Peixoto.

" No Campeonato de Xadrez Blitz o jogador Victor Gabriel foi o campeão e Renan Reis vice-campeão, ou seja mostrando uma certa igualdade de força entre os dois jogadores e o potencial de ambos " Daniel Leite,

O Campeonato foi realizado pelo sistema suíço, onde jogam jogadores de mesma força, e quem for vencendo vai jogando com quem vencer e vice versa até a 9° partida, ou seja ninguém é eliminado antes das nove rodadas e quem faz mais ponto vence.

