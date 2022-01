Espaços esportivos no Colônia Terra Nova são inspecionados

O parlamentar levou o diretor-presidente para acompanhar de perto a necessidade dos complexos | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Os campos de futebol "Jesus Me Deu" e "Trave Amarela", ambos no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus foram inspecionados nesta semana.

O vereador Allan (PSC) e o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Elias estiveram nos locais.

O objetivo da visita foi para atender a um desejo dos comunitários em ver esses espaços de esporte e lazer revitalizados.

O parlamentar levou o diretor-presidente para acompanhar de perto a necessidade dos complexos esportivos e verificar a viabilidade da reforma dos dois campos, que para os moradores são os únicos espaços não somente para a prática esportiva, mas para a realização de eventos culturais.

A pedido do vereador, o diretor-presidente da Faar levou sua equipe técnica para checar, in loco, as necessidades e assim, incluir os serviços no programa de revitalização dos espaços esportivos e de lazer da entidade.

“Foi verificado o que precisa ser feito. Agora vamos aguardar um posicionamento do Governo do Estado e esperar que a resposta seja positiva e o nosso pedido seja atendido”, declarou Allan.

