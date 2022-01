Flamengo anuncia renovação com Arrascaeta

O vínculo anterior do jogador de 27 anos ia até dezembro de 2023 | Foto: Reprodução

Após uma série de reuniões e uma longa negociação, o clube anunciou nesta terça-feira (18) que o meia De Arrascaeta teve seu contrato renovado até dezembro de 2026.

A notícia foi divulgada através das redes sociais do clube carioca.

Contratado em 2019, De Arrascaeta foi peça fundamental no bicampeonato Brasileiro e na conquista da Libertadores. Com a camisa Rubro-negra, o uruguaio ainda garantiu três títulos do Carioca, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa. Ao todo, Arrasca disputou 114 jogos pelo Mengão marcando 34 gols e dando 48 assistências.



O vínculo anterior do jogador de 27 anos ia até dezembro de 2023. Entre as exigências feitas pelo jogador e seu staff estavam um aumento salarial.

Além disso, a principal dificuldade durante a negociação estavam nos 25% dos direitos econômicos do jogador que pertenciam ao Defensor Sporting, clube que o revelou para o futebol. A equipe uruguaia pedia 5 milhões de euros pela porcentagem do meia

Leia na íntegra o comunicado do Flamengo sobre a renovação do jogador.

No Flamengo desde o início de 2019, Arrasca já conquistou vários títulos importantes com o Manto Sagrado: Carioca (2019, 2020, 2021), Brasileiro (2019, 2020), Libertadores (2019), Supercopa (2020, 2021) e Recopa (2020). Vamos por mais, ídolo!”

