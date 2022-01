Robinho é condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo

O julgamento durou apenas meia hora | Foto: Reprodução

A Justiça da Itália julgou nesta quarta-feira (19) em terceira instância a situação do jogador Robinho e de seu amigo Ricardo Falco.

Eles são acusados de terem cometido um estupro coletivo contra uma mulher albanesa numa boate de Milão, em 2013. Nas outras duas instâncias, os dois foram condenados a 9 anos de prisão. O jogador foi condenado novamente nesta quarta-feira.

Com a decisão, Robinho não poderá mais recorrer e a execução da pena é imediata. A Justiça da Itália pode pedir a extradição do ex-camisa 7. Ele corre o risco de cumprir a pena no Brasil caso a extradição não seja concluída.

O julgamento durou apenas meia hora e contou com um colegiado formado por cinco juízes e uma juíza.

Ao deixar o tribunal, o advogado que representa o jogador, Alexsander Guttieres, afirmou para o portal Uol que o processo apresentava falhas, sem especificar ou entrar em detalhes sobre quais seriam. A vítima esteve no local.

Relembre o caso

O crime ocorreu no ano de 2013, na boate Sio Caffé, em Milão, na época em que o jogador atuava pelo Milan. Além do atleta, outros quatro brasileiros foram acusados de estuprar uma moça de origem albanesa na ocasião.

O caso voltou à tona no fim de 2020, quando o jogador foi anunciado pelo Santos, em outubro. A repercussão da contratação, no entanto, foi a pior possível. Torcedores do Peixe e de outras equipes condenaram a diretoria e o atleta pela contratação.

Como reação, passaram a cobrar dos patrocinadores do clube a chegada de uma pessoa condenada pelo crime bárbaro. As empresas começaram a pressionar a equipe alvinegra da Vila Belmiro sobre a decisão.

