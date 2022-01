Zagueiro do Manaus FC declara foco no clube para jogos em 2022

Vindo das categorias de base do Manaus FC, Jefferson passou por um período de adaptação ao profissional em 2021 | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube segue em reta final de pré-temporada no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas.

Após período de empréstimo ao Fast, onde disputou a Copinha, o zagueiro Jefferson Soares se apresentou ao Gavião Real para iniciar a temporada de 2022 entre os quatro principais zagueiros do plantel Esmeraldino.

Vindo das categorias de base do Manaus FC, Jefferson passou por um período de adaptação ao profissional em 2021. Já em 2022, o atleta segue a disposição do treinador Evaristo Piza. Jefferson destacou o desejo de contribuir com o clube em seus objetivos para a atual temporada.

" Absorvi bastante experiência, agora meu foco é o Manaus, vou seguir à disposição do treinador Piza. Minha expectativa para este ano é atingir com o clube todos os objetivos e que possamos fazer um bom ano. Estamos nos preparando bem para o Barezão, e espero que possamos fazer uma boa estreia " Jefferson, zagueiro

A primeira oportunidade de Jefferson pelo profissional surgiu no Barezão, no dia 25 de fevereiro de 2021, contra o Penarol. Meses depois, também ganhou alguns minutos em campo, pela Copa Verde, contra o Remo-PA.

A próxima oportunidade pode surgir no próximo sábado (22), quando o Gavião do Norte realizará amistoso contra a Seleção de Nova Olinda, no estádio Ivanoel Nogueira.

