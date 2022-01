São Raimundo do AM lança campanha para Sócio Torcedor

Os planos serão divididos em três categorias | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A direção do Clube São Raimundo Esporte, do Amazonas, lançou nesta quarta-feira (19) a campanha Sócio Torcedor. Os planos serão divididos em três categorias, plano bronze, prata e ouro, que serão pagos de forma semestral. Esta será realizada em parceria com a empresa a casa dos sites, acesse o link do site do sócio: https://www.soutufao.com.br

A meta, de acordo com a assessoria, é garantir que o torcedor tenha uma série de vantagens o ano inteiro ao passar a ser sócio do clube e possua as seguintes vantagens:

Bronze

R$ 120,00 semestral/ R$ 20,00/mês

- 50% de desconto em ingressos para jogos do São Raimundo como mandante;

- 20% de desconto nos produtos do clube;

- Desconto na rede de parceiros;

- Fotos exclusivas para assinantes;

- Grupo exclusivo com informações;

- Carteirinha + Certificado de Sócio Torcedor;

Prata

R$ 300,00 semestral/ R$ 50,00/mês

- 1 Ingresso para jogos do São Raimundo como mandante;

- 25% de desconto nos produtos do clube;



- Desconto na rede de parceiros;



- Fotos exclusivas para assinantes;



- Grupo exclusivo com informações;



- Carteirinha + Certificado de Sócio Torcedor;

Ouro

R$ 540,00 semestral/ R$ 90,00/mês

- 1 Ingresso para jogos do São Raimundo como mandante;

- 35% de desconto nos produtos do clube;



- Desconto na rede de parceiros;



- Fotos exclusivas para assinantes;



- Grupo exclusivo com informações;



- 1 Camisa Oficial do Clube;



- Carteirinha + Certificado de Sócio Torcedor.

O torcedor Eyler Tofa comemorou a iniciativa do clube que busca conquistas em 2022. "Clube está de parabéns pela bela iniciativa. Chegou a hora de todos os torcedores para ajudar o clube se associando o sócio torcedor", descreveu.



