De Manacapuru, Operário EC confirma 25% da equipe com Covid-19

A equipe segue em monitoramento | Foto: Felix Coelho

Manaus (AM)- O Operário E Clube confirmou nesta quarta-feira que 25% da equipe testou positivo para a Covid-19.

Em nota, o clube apontou que os testes foram realizados após apresentação de sintomas de alguns atletas. A equipe foi submetida à testagem com o resultado de 25% entre jogadores e comissão técnica deram positivos para o vírus.

O clube informou que entre sintomáticos e assintomáticos, os que apresentam o vírus estão em isolamento e em observação.

"O Operário ratifica seu compromisso com os cuidados com o vírus e a vacinação", finalizou.

Preparação

O time estreia no Barezão dia 26 de janeiro contra o São Raimundo. A equipe segue em preparação no Estádio Gilbertão e na Comunidade do Arapapá (Zona Rural) de Manacapuru, para realizar treinamento visando a preparação para o Campeonato Amazonense 2022.

No dia 29 é a vez do Operário encarar o Amazonas FC no Gilbertão.

Leia mais:

Manaus Fc aguarda sorteio para rivais da Copa do Brasil

Mestres que comandam o futebol do AM estão em busca da taça do amazonense

FAF divulga regulamento e tabela do Barezão 2022