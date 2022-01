Amazonas FC anuncia contratação de Stefano, Dedeco e Soares

Os jogadores são experientes | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A onça pintada, o Amazonas FC anunciou a chegada de mais três reforços para a temporada 2022.

Os atacantes Soares e Stefano Pinho chegam para marcar para o time. O volante Dedeco é promessa de grandes jogadas, de 33 anos, campeão paraense em 2019, com o Remo.

O jogador começou a sua carreira futebolística no Lagarto-SE, depois passou pelo futebol paraense, onde atuou por Parauapebas, Castanhal, São Raimundo, Tapajós e Remo. Nos últimos dois anos, defendeu o Jacuipense-BA na disputa do Baianão e da Série C do brasileiro.

O atacante Soares é um jogador conhecido no cenário nacional Ele nasceu em Manaus e jogou no Fluminense, Grêmio e Cruzeiro.

Na bagagem consta ainda passagens por diversos outros clubes, como Londrina, Figueirense, Vitória, América Mineiro, Chapecoense, Vila Nova, Marcílio Dias, Vila Nova-MG, Brasil de Pelotas, Botafogo da Paraíba, entre outros.

Já Stefano Pinho, nascido em Minas Gerais, o atacante já jogou no futebol nos Estados Unidos.

No país norte-americano, o jogador vestiu a camisa do Miami FC, Fort Lauderdale Strikers e Minnesota United.

No Brasil, Pinho jogou pelo Fluminense, Guaratinguetá, Madureira e Friburguense.

