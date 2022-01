Palmeiras e Atlético mineiro eleitos melhores do mundo em ranking

Com o feito, o Verdão tornou-se o 16º vencedor do ranking de clubes da IFFHS. | Foto: Reprodução

O Palmeiras futebol Clube, Campeão da Copa Libertadores, foi eleito o melhor time do mundo em ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).



Com o feito, o Verdão tornou-se o 16º vencedor do ranking de clubes da IFFHS. Barcelona (5), Real Madrid (4) e Liverpool (3) são os clubes que mais vezes lideraram a lista. Agora, o Alviverde se juntou a Roma, Ajax, PSG, Valencia, Atlético de Madrid e Atlético Club Nacional, todos com uma conquista.

Pontuação

A equipe comandada por Abel Ferreira aparece com 322 pontos. O Atlético mineiro, outro time brasileiro, ficou em segundo (313) e o Manchester City (300), completam o top 3. Na quarta posição aparece o Chelsea (289), possível adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes.

Atlético mineiro, famoso Galo, foi eleito o segundo melhor time do mundo | Foto: Pedro Souza/Atlético Mineiro





Atlético Mineiro

Após uma temporada de vitórias, com a conquista do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Atlético mineiro, famoso Galo, foi eleito o segundo melhor time do mundo no mesmo ranking

A avaliação para construir o ranking foi realizada entre os dias 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.