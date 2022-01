Fast vence o São Raimundo por 2 a 1 em jogo treino

| Foto:

Manaus (AM) - No primeiro teste do ano, o Fast venceu o São Raimundo por 2 a 1 em jogo-treino realizado na última quarta, no campo da Úlbra. Os gols da partida foram marcados por Pedro e Flamel, para o Tricolor, e Cleberson Varane descontou para o time a Colina.



A partida foi a primeira dos dois clubes na temporada. As duas equipes se preparam desde o começo do ano para a disputa do estadual. O São Raimundo ainda tem a Copa do Brasil e a Série D para disputar em 2022.

O Fast estreia no Campeonato Amazonense no dia 26 de janeiro, contra o Manaus, na Arena da Amazônia. A primeira partida do São Raimundo acontece no mesmo dia, contra o Operário, de Manacapuru, na Colina. As duas partidas serão às 15h30.

