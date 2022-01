Em Manaus, Sesc Balneário abre matrículas para atividades esportivas

Todas as atividades, assim como as aulas de musculação e cross training da Academia Sesc, são acompanhadas por instrutores qualificados. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Sesc Balneário em Manaus informou nesta quinta-feira (2) que estão abertas matrículas para as modalidades esportivas para o ano 2022. Além das atividades de esporte, o Sesc também dispõe de uma completa e moderna academia, com amplo estacionamento, situada na unidade do Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada.



Descontos para trabalhadores do comércio

Os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes possuem descontos exclusivos nas mensalidades.

Para este ano, serão ofertadas aulas para as modalidades de Futsal, Basquete, Voleibol, Corrida, Natação, além de Hidroginástica e Pilates no Solo. Também são disponibilizadas aulas de artes marciais como MMA Fit e Jiu Jitsu.

Todas as atividades, assim como as aulas de musculação e cross training da Academia Sesc, são acompanhadas por instrutores qualificados. “Os profissionais do Sesc Amazonas são especialistas em treinamento funcional, desporto, lutas, atividades aquáticas, musculação e recreação”, explica o gerente de Desenvolvimento Físico e Esportivo do Sesc AM, Kilson Costa.

A direção do Sesc AM reforça que os protocolos de saúde e orientações dos decretos estadual e municipal, com relação aos cuidados de distanciamento, redução do público nos horários e higienização constante, estão sendo praticados.

Dias, horários e valores

Para conferir a tabela completa de preços das mensalidades, dias e horários das atividades, acesse o link: bit.ly/AcademiaSescAmazonas .

As matrículas são realizadas presencialmente em uma das centrais de atendimento do Sesc Amazonas, localizadas nos bairros Centro (Rua Henrique Martins, n.427), Alvorada (Avenida Constantinopla, n.288) e Cidade Nova (Rua Visconde de Itanhaém, n.94). Para mais informações, entre em contato pelo número: (92) 2121-5362.

Sesc no AM

Em nível nacional, o Sesc é administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), hoje, gerida pelo amazonense José Roberto Tadros.

No Amazonas, o Serviço Social do Comércio iniciou suas atividades em 1948, na cidade de Manaus e ao longo dos anos vem ampliando sua atuação também para o interior do estado.