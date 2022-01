Time de handebol denuncia câmeras escondidas em vestiário

A polícia investiga o caso | Foto: Reprodução

As jogadoras do time alemão feminino de handebol "TuS Metzingen", um dos principais do campeonato da modalidade no país, encontraram duas câmeras escondidas no vestiário.



O clube denunciou o caso à polícia e as autoridades estão investigando o ocorrido. Até então, os agentes suspeitam de uma pessoa que trabalhou com o time no passado. Esta não teve sua identidade revelada.

“Não vamos deixar que uma coisa dessas nos abale e o fato de a equipe querer voltar a jogar handebol o mais rapidamente possível é um sinal muito forte. Durante este tempo difícil, recebmos muito apoio da polícia, da federação e de outros clubes”, disse o treinador da equipe, Ferenc Rott.

A entidade responsável pela organização do campeonato emitiu um comunicado “em choque” com o caso: “Condenamos veemente este comportamento lamentável.”

