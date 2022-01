Barezão 2022 inicia nesta semana com Protocolo contra Covid em jogos

Os times se enfrentam nesta semana | Foto: Antônio Assis /FAF

Manaus (AM)- O Campeonato Amazonense de futebol Profissional Série A 2022 inicia na próxima quarta-feira (26). Ao todo, 12 equipes irão lutar pelo título.

Manaus FC, Fast, Nacional, São Raimundo, Princesa do Solimões, Penarol, Iranduba, JC FC, Cliper, Amazonas, além de Operário e Manauara, recém promovidos para elite do futebol baré, duelam pela taça.

A pandemia não adiou o evento que segue com programação normal, porém com o alto índice de contaminação pela variante Ômicron no Amazonas, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) emitiu a Diretriz Técnica Operacional contra a contaminação pelo coronavírus.

A primeira medida, tomada pelo Governo do Amazonas é a ausência de torcida nos estádios. Eventos com público acima de 200 pessoas estão suspensos por tempo indeterminado no Estado.

O futebol amazonense passa a ter regras nesta edição do Barezão. De acordo com os dados apresentados diariamente no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), de 1º a 20 de janeiro, 39.419 casos de Covid-19 foram registrados no estado.

Seguindo os protocolos a FAF informa que todos os membros dos times participantes do Campeonato Amazonense deverão estar testados na apresentação e início dos jogos.

Jogadores e comissão técnica e dirigentes farão exames RT-Antígeno, RT-PCR ou sorológico (IGM, IGG + a carteira de vacinação com a segunda dose), deverão apresentar na Federação, onde ficarão arquivadas nas pastas do Clube.

Caso algum positive, deverá ficar afastado por cinco dias, após esse período deverá repetir o RT-Antígeno.

Aqueles que não tomaram a segunda dose da vacina deverão apresentar em 48 horas antes da partida o RT-Antígeno Negativo.

Ficará arquivado na FAF, todas as carteiras de vacina do Covid em cópias. A cobrança será obrigatória.

"Com o aumento da variante Ômicron, ficaremos monitorando sua propagação, caso seja necessário, exigiremos quatro finalistas a testagem novamente contra Covid (sorológico), como contraprova o RT-Antígeno Negativo, para os jogos finais", diz a nota.

Ainda conforme o documento, será obrigatório os times apresentarem cópias da carteira de vacina com segunda, terceira ou dose única durante os jogos oficiais.

A equipe que apresentar acima de 13 atletas comprovadamente positivados para Covid-19 terá sua partida adiada.

Os convidados das EPDs, participantes do Campeonato Amazonense, deverão apresentar carteira de vacinação com o quadro vacinal de duas doses, dose única ou exame RT-Antígeno negativo realizado 24h antes da partida, para adentrarem ao estádio. Todos deverão usar máscaras conforme Decreto Governamental vigente.

Todos os atletas e comissões devem entrar no estádio fazendo o uso da máscara, bem como durante a partida no banco de reservas.

Quem assina o documento é o vice-presidente da FAF, Pedro Augusto Oliveira da Silva e o Médico da FAF, Dr. Moacir Lira Neto.

Times se preparam

Na próxima quarta-feira (26), o Manaus FC enfrenta o FAST na Arena da Amazônia, pela primeira rodada do Barezão de 2022. Um dos novos integrantes do elenco esmeraldino, o centroavante Toninho, falou sobre a expectativa para a estreia no Barezão, e como anda a preparação do Gavião.

O Manaus segue em preparação | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

"Nossa vinda para Nova Olinda agregou muito no entrosamento dentro e fora de campo. O trabalho está forte, estamos nos dedicando para estrear com o pé direito contra o Fast, e se Deus permitir, começar com uma vitória", declarou Toninho.

O São Raimundo segue firme na preparação para a estreia contra a equipe do Operário. Os treinos da semana contaram com a visita dos ex jogadores e ídolos do clube, o zagueiro Donizete e o volante Isaac, campeões pelo clube e titulares de anos de ouro do Tufão.

O clube está preparado para os jogos | Foto: divulgação

O Operário segue informando reforços. Sandro Zanete, de 22 anos, chega ao time com passagens por Penarol (AM) e Pontaporanense (MS). O volante Yuri também chega para somar. O atleta de 20 anos jogou a Copinha pelo Fast e, agora, chega no Sapão.

O Operário aposta na coletividade | Foto: divulgação

