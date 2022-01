Brasil jogará de uniforme azul contra o Equador

Camisa azul, calção e meião brancos: uniforme da Seleção está definido para enfrentar o Equador | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira jogará de azul contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (24), o uniforme das duas equipes foi comunicado pela CONMEBOL a representantes da CBF e da Federação Equatoriana de Futebol.



Mandante, o Equador jogará com seu uniforme principal, de camisas amarelas e calções e meios azuis. Já o Brasil usará camisas azuis, calções e meiões brancos.

Em Quito, o Brasil se prepara para o início da Data FIFA de janeiro. O primeiro compromisso é na próxima quinta-feira (27), contra o Equador, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Depois, a Seleção embarca para Belo Horizonte, onde enfrenta o Paraguai no dia 1º de fevereiro, no Mineirão. O Brasil é o atual líder da competição e já garantiu sua vaga para o Mundial, que será realizado no fim do ano, no Catar.

