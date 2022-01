Com dupla do Fla, Seleção Brasileira começa a se apresentar no Equador

Apresentação da Seleção Brasileira em Quito para a rodada da Eliminatórias da Copa | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Quito, no Equador, na noite deste domingo (23). Será na capital equatoriana que o Brasil enfrentará os donos da casa na próxima quinta-feira (27). Neste primeiro grupo, além dos membros da comissão técnica, também estavam o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabi, do Flamengo.



O restante do elenco, formado pelos jogadores que atuam na Europa, chega a Quito em voo fretado na noite de segunda-feira (24). Além deles, o goleiro Weverton, que entrou em campo no domingo pelo seu clube, o Palmeiras, também se apresentará ao longo do dia.

Dentre os membros da comissão técnica, quatro deles não puderam embarcar para o Equador, pois testaram positivo para a Covid-19 na semana que antecedeu a viagem: Juninho Paulista (coordenador da Seleção), Fabio Mahseredjian (preparador físico), César Sampaio (auxiliar técnico) e Raony Thadeu (analista de desempenho), além de Vinícius Rodrigues (assessor de comunicação).

Para suprir as ausências, foram convocados três integrantes da Seleção Olímpica que foi medalhista de ouro em Tóquio: o técnico André Jardine, que atuará como auxiliar de Tite, o preparador físico Marcos Seixas e o analista de desempenho Carlos Eduardo Bressane.

Primeiro treino será na terça-feira

Com o grupo completo, a Seleção Brasileira fará seu primeiro treinamento no Equador na terça-feira (25). Às 16 horas (18h de Brasília), o técnico Tite comanda a atividade no Estádio Olímpico Atahualpa. Antes, tem entrevista coletiva (virtual) marcada para as 13h15 (15h15 de Brasília).

No dia seguinte, desta vez já no Estádio Roberto Paz Delgado, o time conhecerá o palco da partida contra o Equador, marcada para quinta-feira (27). O treino oficial também está marcado para as 16 horas (local).

Brasil e Equador se enfrentam às 16 horas (18h de Brasília) de quinta-feira (27), no Estádio Roberto Paz Delgado. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com 34 pontos, a Seleção Brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial. Os equatorianos, por sua vez, têm 23 pontos e estão na terceira colocação.

*Com informações da CBF

