Tetracampeão, Gabriel Moraes leciona Jiu-Jitsu em academia do Sesc

Gabriel dedica sua vida ao esporte e coleciona vitoriosas medalhas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - “Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende”, é assim que o tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu Gabriel Moraes define sua motivação em dar aulas.

Por meio de processo seletivo, o lutador conquistou mais um título em sua carreira: o de professor de artes marciais, na categoria Jiu-Jitsu, da academia do Sesc Amazonas.

Ao representar o Amazonas pelo Brasil e mundo afora, Gabriel dedica sua vida ao esporte e coleciona vitoriosas medalhas como a de 3 vezes campeão no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu (CBJJ), 2 vezes campeão no World Master 2019 e 2 vezes campeão no International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

" O Amazonas é um celeiro de campeões no Jiu Jitsu e cada vez mais ganha espaço em campeonatos nacionais e internacionais. Com o objetivo de se tornar referência no Jiu Jitsu, através da revelação de grandes campeões, o Sesc contratou o melhor atleta do mundo para treinar esses campeões que irão representar o Sesc nas competições nacionais e internacionais. " Kilson Costa, gerente de Desenvolvimento Físico e Esportivo do Sesc AM

As aulas de Jiu-Jitsu são realizadas na Academia do Sesc AM em três dias da semana: às segundas, quartas e sextas-feiras. São divididas em três turmas.

A primeira é para o público de 8 a 10 anos, no horário de 17h às 17h50; a segunda turma é para o público de 11 a 17 anos, no horário de 18h às 19h10; e a última turma é para alunos (as) com idade superior a 13 anos, no horário de 19h30 às 20h50.

Matrículas abertas



Para aprender Jiu-Jitsu com o campeão, basta realizar a matrícula em uma das em uma das centrais de atendimento do Sesc Amazonas, localizadas nos bairros Centro, localizado na rua Henrique Martins, n.427, Alvorada, na avenida Constantinopla, n.288, e Cidade Nova na rua Visconde de Itanhaém, n.94.

A academia do Sesc está situada no complexo do Sesc Balneário, bairro Alvorada. O valor da mensalidade é de R$ 95,00 para o público geral e R$ 70,00 para trabalhadores do comércio e seus dependentes. Para mais informações, entre em contato pelo número: (92) 2121-5362 .

