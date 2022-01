Manaus FA está confirmado no Brasileiro de Futebol Americano 2022

A liga BFA confirmou a realização do Campeonato Brasileiro em 2022 | Foto: Divulgação/Manaus FA

Manaus (AM)- Após dois anos em paralização, em razão da pandemia de Covid-19, o futebol americano no Brasil, aos poucos, vai voltando com as suas atividades no calendário esportivo.

A liga BFA confirmou a realização do Campeonato Brasileiro em 2022 e já anunciou alguns times para competição, entre eles, o Manaus FA o atual bicampeão do Norte.

O Manaus Futebol Americano, uma equipe do Manaus FC, é a única do Amazonas a participar da competição de elite da modalidade, e chega este ano com o elenco renovado e preparado para participar da Campeonato Brasileiro e busca manter a supremacia na região.

A chegada dos mexicanos, o quarterback Julio Vázquez, e o offensive lineman Roberto Alcántar Elizalde, o Head Coach Rodrigo Rios, são alguns dos reforços de peso para esta temporada do time de Manaus, que prometem junto à equipe, trabalhar duro para expansão da modalidade no Amazonas.

A Liga BFA, criada em 2017, é o campeonato brasileiro de futebol americano, organizado pela Associação dos Clubes de Futebol Americano do Brasil. Por conta da pandemia, a última edição aconteceu em 2019.

O anúncio do time amazonense no Brasileiro de FA foi feito no perfil oficial da Liga BFA nas redes sociais. O cronograma completo da competição nacional deverá ser divulgado em breve. Os times inscritos estão sendo divulgados no Instagram da Liga BFA.

