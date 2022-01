Bia Haddad, do Brasil, vai para as semifinais de duplas na Austrália

A parceria Brasil-Cazaquistão venceu de virada | Foto: Cristiano Andujar- CBTenis





A paulista Bia Haddad e a cazaque Anna Danilina garantiram presença nas semifinais de duplas do Aberto da Austrália que ocorrerão nesta quarta (26), em horário ainda a ser definido.

A parceria Brasil-Cazaquistão venceu de virada, após duas horas de partida, a dupla da sueca Rebecca Peterson com a russa Anastasia Potapova, por 2 sets a 1 (parciais de 4/6 7/5 e 6/3).

No próximo duelo, Haddad e Danilina enfrentarão as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, velhas conhecidas: no último dia 15, a dupla asiática foi derrotada pela parceria Brasil-Cazaquistão na semi do WTA 500 de Sidney, vencido dias depois por Haddad e Danilina.

"Agora é o momento da gente buscar o nosso melhor, de se expor, de enfrentar nossas emoções e de focar no nosso jogo. As adversárias são experientes e entrosadas, um pouco diferente das meninas que enfrentamos hoje, então é seguir desfrutando e estar sempre competitiva, que acho que é o que está fazendo a diferença", analisou Haddad após a vitória, a oitava consecutiva ao lado de Danilina desde o início da temporada.

