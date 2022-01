Amazonas prorroga edital "Jogos no Interior" para final de fevereiro

A Faar publicará no dia 22 de março o resultado dos municípios aptos a receberem os Jogos do Interior | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- Os municípios interessados em fazer parte do Edital de Chamamento Público Jogos no Interior – Mais Esporte terão até o dia 22 de fevereiro para apresentarem seu Plano de Trabalho.

O evento conta com o investimento de R$ 250 mil do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

" Após visitas ao interior, nossa equipe estratégica detectou a necessidade de fomentar o esporte de base nessas regiões. Como resposta, o Governo do Amazonas, sob a determinação do governador Wilson Lima, lançou o Edital Jogos no Interior – Mais Esporte. Devido à importância desses eventos e o surto de Covid, estamos prorrogando o prazo de inscrição por mais um mês para que as prefeituras tenham tempo hábil de se inscreverem " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Anteriormente, o projeto das prefeituras teria que ser entregue até o dia 23 de janeiro, mas, por conta do aumento de casos da Covid-19, o edital foi prorrogado.

A Faar publicará no dia 22 de março o resultado dos municípios aptos a receberem os Jogos do Interior. A partir deste momento, as prefeituras aprovadas serão convocadas para a apresentação da documentação completa – prevista no art. 10º do edital – entre os dias 25 de março e 5 de abril.

O plano de trabalho e os demais documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, por meio de ofício e enviados à diretoria da Faar.

Os jogos foram divididos nas seguintes categorias: masculino, feminino, masculino indígena e feminino indígena. As modalidades esportivas coletivas para as categorias masculina e feminina serão futebol de campo, futebol de salão, voleibol e handebol. As modalidades individuais serão corrida de rua – 10 km, corrida de velocidade – 100 metros, judô, jiu-jitsu e wrestling.



Já nas modalidades coletivas para as categorias masculino e feminino indígena, os esportes disputados serão o cabo de força, futebol de campo, além dos desportos e jogos tradicionais específicos coletivos de cada etnia.

Nas modalidades individuais, os esportes serão o arco e flecha, arremesso de lança, canoagem, corrida com tora, corrida de resistência, corrida de velocidade, lutas corporais e os desportos e jogos tradicionais específicos individuais de cada etnia.

