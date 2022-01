Amazonas FC apresenta novo elenco e se prepara para o Barezão 2022

O Amazonas FC tem 28 jogadores e anseia pela taça do Barezão | Foto: César Gomes/AET

Manaus (AM) - Compondo a elite do futebol baré, o Amazonas FC apresentou nesta terça-feira (25), o elenco que vai em busca da taça do Campeonato Amazonense de Futebol Profissional Série A 2022 . Para a Série B deste ano, o elenco, treinado por Rodney Gonçalves, tem 28 jogadores e anseia pela taça do Barezão.

Os destaques do grupo são dois jogadores que já brilharam em outros times e prometem trazer grandes conquistas para o Amazonas FC. O volante Ibson - com passagens pelo Flamengo, Corinthians e Santos - e o meia Gabriel Davis, que ganhou notoriedade ao ser o principal jogador do Manaus FC durante a série C de 2021.

Uma outra novidade anunciada durante coletiva foi o novo Diretor Executivo do clube, Roberto Peggy, que é um nome conhecido e retorna ao clube após ter saído em 2020.

O diretor garantiu que em sua gestão tudo irá mudar e que os objetivos serão outros. Ao aceitar o desafio, ele propõe elevar o nível da equipe ao profissional e acredita no talento de todos do Amazonas FC.

| Foto: César Gomes/AET

" Há um tempo que torcedores e apoiadores do Amazonas FC vem esperando uma iniciativa do clube para que ele se tornasse profissional. E agora, tudo vai mudar. O modelo de gestão, os objetivos, o compromisso, as responsabilidades do gestor, o capital investido. " Roberto Peggy, Diretor executivo do Amazonas FC

Peggy ainda destaca que com as mudanças, o clube será visto por futuros com um potencial de investimento.

"Temos um grande elenco, talentoso e peças muito fortes", destacou.

O técnico Rodney Gonçalves ressalta que nada acontece sem a força de toda equipe. Com isso, o principal objetivo do Amazonas FC é deixar um legado com o talento do time para posteridade e promete fazer história no Barezão de 2022.

"Nada acontece sem a união de forças. Desde da parte estrutural até a equipe em campo. Nosso objetivo principal é deixar um legado. Todos estamos aqui de passagem e o que a gente vai poder acrescentar para nossa história, quanto profissionais, e pessoas que vivem disso como para os próximos que virão e estarão representando essa entidade".

Elenco Completo

Goleiros: A. Germano, Iago Sales e Kiel; Laterais: Magno, Biel Potiguar, Paulo Meneses e Caique;

Zagueiros: Rubran, Murilo, Alisson Felipe, Guigui e Diego Telles;

Volantes: Delciney, Pelezinho e Ibson;

Meias: Gabriel Davis, Marion, Robertinho e Diogo Dolem;

Atacantes: Raylson, Daniel, Igor Quadrado, Edrean, Gerônimo, Alisson Vieira, Cris Manhaense, Soares e Dedeco.

Barezão 2022

O Campeonato Amazonense inicia nesta quarta-feira (26). Ao todo, 12 equipes irão lutar pelo título. Além do Amazonas FC, o Manaus FC, Fast, Nacional, São Raimundo, Princesa do Solimões, Penarol, Iranduba, JC FC, Cliper, Operário e Manauara, também duelam pela taça.

A pandemia não adiou o evento que segue com programação normal, porém com o alto índice de contaminação pela variante Ômicron no Amazonas, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) emitiu a Diretriz Técnica Operacional contra a contaminação pelo coronavírus.

Uma das medidas tomada pelo Governo do Amazonas é a ausência de torcida nos estádios. Eventos com público acima de 200 pessoas estão suspensos por tempo indeterminado no Estado.

Veja a transmissão:

Leia mais:

Amazonas FC anuncia contratação de Stefano, Dedeco e Soares

Estádios de Manaus recebem últimos reparos nos gramados