Campo do Curió em Manaus recebe projeto de revitalização

Manaus (AM)- O Complexo Esportivo do Rouxinol, conhecido como Campo do Curió, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus receberá obras de revitalização.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O espaço receberá a reforma no campo de futebol, construção do campo de futevôlei e praça, recuperação de alambrado e pintura geral.

Os trabalhos incluem ainda a recuperação de portões, nivelamento da área de jogo de areia, calçadas, mureta de proteção, limpeza geral e recuperação do pavimento asfáltico nas vias que contornam o complexo esportivo.

De acordo com o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, após a revitalização, o espaço irá receber diversos projetos esportivos.

" O Governo do Amazonas, através da Seinfra, estará revitalizando todo o espaço do Campo do Curió, e depois de revitalizado estaremos colocando os projetos socioesportivos em execução, como escolinha de futebol, futevôlei e algumas ações de esporte e lazer dentro da comunidade. É determinação do governador Wilson Lima que as políticas públicas voltadas para o esporte comunitário sejam executadas de uma forma primordial, então a zona norte de Manaus ganha mais um espaço que será revitalizado " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Morador há mais de 20 anos do bairro Cidade Nova, Charles Erickson ressalta a importância da revitalização para a comunidade.

“Fico muito feliz com essa reforma no nosso campo, é um local que eu frequento desde a minha infância, e hoje levo meu filho também para brincar no espaço. O campo é bastante frequentado entre os moradores, já participei de campeonatos aqui com outros amigos, e sabemos o quanto essa reforma vai beneficiar toda comunidade que pratica esporte”.

Segundo o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o processo de revitalização do Campo do Curió já começa nesta quarta-feira (26). Ele assinalou ainda que o incentivo ao esporte é uma política determinada pelo governador Wilson Lima.

“Nós já inauguramos o CDC da Compensa, o Campo do Teixeirão e outros espaços. Concluímos o Campo da Baixada Fluminense e vamos continuar esse processo de revitalização para que esses espaços públicos sejam reativados e sirva como uma ferramenta de inclusão social”, destacou.

