Governo do AM assina contrato com a FAF para o Barezão 2022

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), realizou na terça-feira (25) a assinatura do Contrato de Cessão de Espaço ou Bem Público nº 003/2022, com a Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Na reunião, ficou acordada a liberação dos estádios Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Ismael Benigno e Carlos Zamith para a realização do Campeonato Amazonense de Futebol 2022, na categoria masculino.

" Por determinação do governador Wilson Lima, fizemos as manutenções nos gramados, reparos pontuais e sanitizações nos três estádios, mostrando o comprometimento do Estado, que vem investindo na revitalização em campos nas comunidades e alinhando esses esforços para o alto rendimento nas principais praças esportivas do Amazonas " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

De acordo com o documento oficial, assinado por Jorge Oliveira e pelo vice-presidente da FAF, Pedro Augusto, fica definido que a entidade amazonense de futebol conta com isenção do pagamento da taxa de locação, sendo entretanto de responsabilidade da Federação quaisquer danos ocorridos nas praças durante o período em que ocorrer a competição. O campeonato tem previsão de término para o dia 2 de abril, como consta também no contrato.

Presença de torcida

Fica definida a suspensão de venda de ingressos, conforme prevê o Decreto Governamental nº 45.103. Enquanto estiverem nas praças, profissionais e convidados que estiverem no evento deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

Fazendo os últimos retoques para os primeiros jogos da temporada, os estádios Arena da Amazônia, Ismael Benigno (Colina) e o Carlos Zamith receberam nesta segunda (24) e terça-feira (25), o serviço de sanitização nos ambientes internos e externos. A medida faz parte de um processo de cuidados com a comissão técnica e jogadores, evitando a propagação da Covid-19.

Primeira rodada

Nesta quarta (26) e quinta-feira (27), cinco jogos serão realizados nas praças administradas pela Faar, iniciando com a partida do atual campeão amazonense, o Manaus FC, contra o Fast Clube, às 15h desta quarta, na Arena da Amazônia.

No mesmo dia, às 15h30, São Raimundo e Operário se enfrentam no estádio Ismael Benigno e, no Carlos Zamith, também às 15h30, o Amazonas FC duela contra o Manauara EC.

Para fechar a 1ª rodada, na quinta-feira, Nacional e JC se enfrentam no estádio Ismael Benigno, e Clipper e Penarol jogam no Carlos Zamith. Ambos os jogos têm previsão de iniciar às 15h30.

