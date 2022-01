Barezão 2022 inicia com poucos gols e sem a presença de torcidas

O Manaus FC mostra que é o favorito para levantar a taça | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- O Campeonato Amazonense 2022 iniciou oficialmente na tarde desta quarta-feira (26). Com quatro jogos, os estádios Arena da Amazônia, Ismael Benigno, Carlos Zamith e Gilbertão receberam os times que correm em busca pela Taça do Barezão.

O Manaus Fc enfrentou o Fast na Arena da Amazônia. O jogo iniciou às 15h. O Manaus começou assustando, em poucos minutos o time teve a chance de fazer o primeiro gol, mas Alvinho perdeu a oportunidade.

O Fast teve dificuldades em sair para as jogadas e ficou tocando bola no meio do campo por alguns minutos e ajudou na história do "Quem não faz, leva". Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Gavião do Norte abriu o placar com gol de Júnior Palmares, o camisa 10 do time que participou do início de grandes oportunidades a gol.

Minutos depois a chuva começou a cair na Arena, o que dificultou a vida dos jogadores que prenderam mais os passes. Aos 27 minutos uma parada técnica acontece e minutos depois a bola volta a rolar.

O Manaus continuou assustando o adversário com mais oportunidades. O Fast decidiu por substituição do jogador Dadai, que saiu lesionado, pela entrada de Digão.

No início do segundo tempo mais uma substituição do Fast, sai Geilson e entra Capitão. Aos 15 minutos o rolo compressor quase empata. Flamel cobrou falta da direita e Radamés apareceu livre na pequena área para cabecear. A bola passou tirando tinta da trave.

Por sua vez, o Manaus reagiu e quase fez o segundo gol. Victor Pantoja é lançado, chuta forte e o goleiro joga para escanteio.

O jogo no segundo tempo fica mais parado, porém depois dos 30 minutos os times tiveram chances de ampliar o placar. O Manaus quase fez, mas o chute de Thiaguinho beijou a trave. Radamés, do Fast, pisou na bola e a zaga do Gavião afastou o perigo.

O jogo terminou em 1 a 0 para o Manaus FC que conquista seus primeiros três pontos na tabela. O time entrou em campo com Reynaldo, F. Cordeiro, Paulo Sérgio, Gutierrez, Rafael Rosa, Rogério, Gilson, Palmares, Silvano, Vitinho e Alvinho.

Escalação do Fast: Geison, Bala, Yuri, Douglas, Gabriel, Bruce, Daday, Pitbull, Ramon, Ancelmo e Radames.

Na arbitragem estavam Antônio Carlos Pequeno Frutuoso (Árbitro), Anne Kesy Gomes de Sá (Assistente 1), Wendell Saraiva da Silva (Assistente 2) e Raimundo José Azevedo de Medeiros (Quarto árbitro).

Manauara EC x Amazonas FC

O Amazonas FC enfrentou o Manauara EC no Estádio Carlos Zamith, às 15h30. Os times chegam aos jogos em busca de consolidação no futebol amazonense.

O robô estreia com confiança | Foto: Paulo Bindá

O Manauara saiu na frente com o gol do meia Patrick, aos 8 minutos do primeiro tempo. O Robô foi escalado com Wellington, Matheus, Guilherme, Roger, Cleyton, Otávio, Vitinho, Kamdem, Giovanni, Patrick e Buba.

O Amazonas empatou no segundo tempo com gol de Diogo Dolem, aos 13', sozinho e sem chance de defesa.

A onça da Amazônia entrou em campo com Iago Salles, Magnum, Alison Felipe, Rubran, Diego Teles, Paulo Menezes, Ibson, Robertinho, Igor Quadrado. Gabriel David e Diogo Dolem.

Outros jogos

Com gol de Toró, no último minuto do segundo tempo, o Princesa do Solimões venceu o Iranduba da Amazônia e também marcou três pontos na tabela.

Toró salvou o time no último minuto | Foto: Divulgação

O São Raimundo enfrentou o Operário no Estádio Ismael Benigno. A vitória ficou por conta do time de Manacapuru.

O Tufão estreou no Barezão com Matheus Melo, Elyvelton, David Cruz, Cleberson, Matheus Iton, Serginho, Renatinho, Rossini, Yan Santos, Werllesson e Lucas Bueno.

O torcedor reclamou nas redes sociais com derrota na estreia. "Fim de jogo, infelizmente São Raimundo perdeu por 1x 0. Próximo jogo já é pedreira, pega o Manaus na Arena. Vamos ver qual vai ser a justificativa do técnico por essa derrota, o time perde amistoso para o Fast, perde na estreia em casa. É absurdo. Se continuar desse jeito, vai brigar pra não cair e vai ser saco de pancada na fase de grupo da Série D", desabafou Mário Tenório.

