Nova Floresta terá campo desportivo revitalizado em Manaus

O Estado também irá fornecer e regularizar o espalhamento de areia, calçadas e mureta de proteção | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- O campo do Florestão, localizado no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital será revitalizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Entre os serviços que serão realizados no espaço estão a reforma do campo de futebol, que contará com pintura em todo o ambiente, além da recuperação do alambrado e dos portões. O Estado também irá fornecer e regularizar o espalhamento de areia, calçadas e mureta de proteção.

O diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, ressalta a importância das visitas nos espaços esportivos e os benefícios das revitalizações.

" Todos os dias estamos visitando várias zonas da cidade, em parceria com a Seinfra, para mapear as estruturas dos espaços esportivos. E hoje, por determinação do governador Wilson Lima, estamos aqui na zona leste trazendo o anúncio da revitalização do campo. Com certeza o secretário Carlos Henrique com toda sua equipe estarão entregando para a comunidade mais um espaço para a prática esportiva, e ainda neste ano mais de 20 campos serão revitalizados " Jorge Oliveira,, diretor da FAAR

Para o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o processo de revitalização dos campos é primordial nas obras do governo.

“O Governo do Estado tem o esporte como uma ferramenta de inclusão social. Na terça-feira (25/01) estivemos no Campo do Curió, na zona norte, e hoje estamos aqui na zona leste, no Campo do Florestão, anunciando mais um campo que será reformado, e dentro de três meses os moradores receberão uma nova praça esportiva. Vale destacar que outros três espaços esportivos estão em fase avançada de obras: Arena Passarinho, no Colônia Terra Nova; o campo da Baixada Fluminense, na Cidade Nova; e o campo do Buracão, localizado no bairro Lírio do Vale”.

Na avaliação do presidente da Liga Desportiva do Nova Floresta, Efraim Silva, a reforma do campo vai beneficiar também os bairros adjacentes.

“Quero agradecer o governador e a Faar por terem olhado para nosso campo aqui do Nova Floresta. Saber que vai ter uma área de lazer para as crianças, uma arquibancada para a comunidade assistir aos campeonatos, é muito gratificante. Até porque para esse campo vêm muitos jovens de outros bairros, como Tancredo Neves, Nova Conquista, Grande Vitória e todos serão beneficiados”.

