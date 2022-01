Autor do 1° gol no Barezão, Palmares destaca força coletiva do Manaus

O Manaus FC volta a campo no sábado (29), onde enfrentará o São Raimundo | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

O Manaus Futebol Clube estreou com vitória diante do Fast, nesta quarta-feira, na Arena da Amazônia. O Gavião do Norte marcou o gol que selou os três pontos ainda na primeira etapa, com Junior Palmares.

O meia-atacante não só fez seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, como também o primeiro gol do Gavião Real na temporada. Palmares comentou sobre a partida, e sobre sua expectativa para o próximo duelo, contra o São Raimundo.

" Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de vestir a camisa do Manaus e poder estrear bem. Foi um jogo difícil, sabíamos da qualidade do adversário, mas conquistamos os três pontos. O próximo também não será fácil por se tratar de uma equipe de muita tradição no estado, mas iremos trabalhar para poder conquistar mais três pontos " Junior Palmares, meia- atacante

Disputando sua terceira temporada junto ao Manaus, o volante Gilson Alves assumiu a braçadeira de capitão contra o Fast. Gilson fez sua análise sobre a partida que rendeu os três primeiros pontos do Gavião no Barezão de 2022.

"Não foi um jogo simples, as duas equipes brigaram para vencer. Saímos na frente, conseguimos manter o resultado até o apito final. Criamos várias oportunidades mas não conseguimos concluir em gol, o futebol tem disso, agora é continuar trabalhando firme e forte pois sábado teremos mais uma batalha", declarou Gilson.

O atacante amazonense Victor Pantoja entrou na segunda etapa para dar mais ritmo a partida, comentou sobre a sensação de jogar em casa.



"Muito feliz, é uma sensação indescritível. Foi um jogo difícil, pegado, mas graças a Deus conquistamos os três pontos. O próximo jogo será igualmente disputado, um adversário forte, mas estaremos bem preparados", disse Victor Pantoja.

O Manaus FC volta a campo no sábado (29), onde enfrentará o São Raimundo, pela segunda rodada do Barezão 2022. A partida ocorrerá às 15h, na Arena da Amazônia.

