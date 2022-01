Nacional e Cliper vencem no segundo dia de jogos do Amazonense 2022

O Nacional teve três pênaltis no jogo, mas somente um balançou as redes | Foto: Milly Barreto

Manaus (AM)- Dois jogos marcam o segundo dia do Campeonato Amazonense 2022. O Nacional enfrentou o JC na Arena da Amazônia e o Cliper duelou contra o Penarol no Estádio Carlos Zamith, na zona Leste de Manaus.

Naça 2 x 0 Tigre do Norte de Itacoatiara

O primeiro tempo começou com susto do Nacional. Com apenas dois minutos Pedro Augusto apareceu na segunda trave para marcar, mas a arbitragem marcou impedimento. Minutos depois, com o nervosismo da estreia na competição Pedro Augusto recebe tranco por trás e arbitragem marca pênalti para o Nacional. O jogador cobra o pênalti, mas não converte. Felipe Paranhos defendeu o chute na direita.

Ainda no primeiro tempo, com 18 minutos, mais um pênalti a favor do Nacional que pressiona a equipe adversária. Marquinhos driblou dois e foi derrubado. Pedro Augusto bateu e marcou pro Naça.

O JC tenta criar as jogadas durante o primeiro tempo, mas o adversário pressiona os passes. O time segue na defensiva e evita o segundo gol do Naça com carrinho do zagueiro Robson.

Aos 41', em mais uma tentativa ao gol, Alan Patrick marca para o Nacional na Arena da Amazônia, que segue sem a presença do público por conta das restrições contra a Covid-19.

No segundo tempo, o Naça continua assustando e criando oportunidades para os gols. Aos 8 minutos, sai Caíque e entra Matheus Dias.

Aos 11 minutos, mais uma penalidade máxima é marcada a favor no Nacional. Matheus Dias cobrou e bola beijou o travessão.

O JC começou a mexer no time. Saíram Matheus Padilha e Pedro Augusto para a entrada de Gabriel Manga e Lopeu. O rendimento do jogo cai aos 30 minutos e nenhuma das equipes busca novas oportunidades de gols.

O Nacional entrou escalado com William Nobre (Negret), Jô, Odair, Gonçalves, Alan Partick, Digão, Marquinhos, Wallace Rato, Pedro Augusto, Matheus Padilha e Caique.

O JC trouxe para o gramado da Arena os jogadores: Felipe, Crystian, Robson, Wesley, Darvsson, Douglas, Diogo, Julio Cezar, Rolim, Vinicius Rangel e Evelton.

Apitaram o jogo a equipe de arbitragem com Edmar Campos da Encarnação (árbitro), Alexsandro Lira (assistente 1), Eliane Nogueira (assistente 2) e Edmundo Tiburcio (quarto árbitro).

Cliper 2 x Penarol 1

Os times se enfrentaram no Estádio Carlos Zamith, às15h30. O Penarol saiu na frente com gol do Ezequiel. O primeiro tempo foi marcado por poucas chances de gols e as equipes se avaliando dentro de campo.

O Cliper empatou no segundo tempo com Acássio e Raphinha fez o gol da virada aos 35 minutos do segundo tempo. Minutos depois Thiago fez falta, levou cartão amarelo.

O Águia Dourada estreou com: Darlan, Negueba, Jurandir, Terllen, Maxwell, Picole, Acassio, Adrianinho, Thiago Bigo, Binho e Hudson.

Leia mais:

Barezão inicia com poucos gols e sem a presença de torcida

Barezão inicia com protocolos contra Covid-19 em jogos