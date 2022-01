Torneio de tênis de mesa é destaque na agenda esportiva em Manaus

A competição é organizada pela Federação de Tênis de Mesa da Amazônia (FTMA) | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- A temporada de campeonatos do ano de 2022 começou. No domingo (30), a Vila Olímpica de Manaus recebe o Torneio Início de tênis de mesa. O evento acontecerá das 8h às 13h, e contará com as categorias menores, juventude, absoluto e veterano. A competição é organizada pela Federação de Tênis de Mesa da Amazônia (FTMA).

O diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, ressalta que os espaços esportivos estão prontos para receber todos os jogos.

“Seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, a Vila Olímpica e as demais praças esportivas do Governo do Amazonas estão preparadas para esse momento de retomada dos campeonatos esportivos”.

Dando prosseguimento ao final de semana esportivo, pela segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futebol, Manauara e Princesa se enfrentam no estádio Ismael Benigno, e o Manaus FC encara o São Raimundo na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Os dois jogos acontecem no sábado (29), às 15h30.

A competição organizada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Faar.

Confira a agenda completa:

Vila Olímpica

Competição: Torneio Início de tênis de mesa

Data e hora: Domingo (30), às 8h

Organização: Federação de Tênis de Mesa da Amazônia (FTMA)

Arena da Amazônia Vivaldo Lima

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC x São Raimundo

Data e hora: Sábado (29), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Ismael Benigno

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manauara x Princesa

Data e hora: Sábado (29), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)

Carlos Zamith

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Fast x Penarol

Data e hora: Domingo (30), às 15h30

Organização: Federação Amazonense de Futebol (FAF)





Respeitando o Decreto Governamental n° 45.103, que suspende a realização de eventos com venda de ingressos, neste início de campeonato ainda não haverá a presença de torcedores.

A determinação do Estado também prevê que os profissionais e equipe técnica presentes nas praças deverão fazer o uso da máscara, manter o distanciamento mínimo entre pessoas de 1,5 metro e o uso do álcool em gel.

