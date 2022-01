“Vamos em busca da vitória”, afirma Patrick Vieira do Manauara EC

Como o Manauara é um estreante no Barezão, cada adversário é uma novidade | Foto: Paulo Bindá Manauara EC

O Manauara Esporte Clube entra em campo novamente neste sábado (29), desta vez, diante do Princesa do Solimões pela segunda rodada do Campeonato Amazonense 2022. A partida ocorre às 15h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Apesar do curto tempo para recuperação dos atletas, o meio-campista Patrick Vieira, garantiu que o plantel do Robô está bem para essa nova partida.

" O intervalo de tempo entre uma partida e outra é bem curto, mas fizemos uma boa pré-temporada e vamos chegar bem para jogo de amanhã. Sabemos que é uma equipe tradicional do Estado, respeitamos, porém, estamos lutando pelo mesmo objetivo, que é a vitória " Patrick Vieira, jogador

Como o Manauara é um estreante no Barezão, cada adversário é uma novidade. Patrick, autor do único gol do Robô da Amazônia, na partida passada, revelou as expectativas para enfrentar o Tubarão.

“Vamos colocar em prática o que o professor Canindé pediu para o jogo. Esperamos fazer um ótimo jogo e, se Deus quiser, vamos em busca da nossa primeira vitória na competição. A expectativa é muito boa”, afirmou.

Arbitragem

O apito da partida fica com o Antônio Carlos Pequeno Frutuoso, o primeiro e segundo assistente são Abson Pantoja de Barros e Kennedy Ramos Lucas respectivamente. O quarto árbitro é o Elenildo Batista Rodrigues Junior.

