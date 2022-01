Eleições FAF: grupo de oposição tem apoio de 40 ligas e 11 times no AM

Além do apoio da maioria, a chapa “A mudança vai chegar” mostra preocupação com possíveis manobras em relação ao pleito | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A corrida eleitoral que vai apontar a nova direção da Federação Amazonense de Futebol (FAF) ganhou um novo capítulo.

Nesta quinta-feira (27), o grupo de oposição, liderado por Ednailzon Rozenha e Eufrásio Assis, divulgou manifesto no qual mostra ter o apoio de 40 ligas e 11 clubes. Além do apoio da maioria, a chapa “A mudança vai chegar” mostra preocupação com possíveis manobras em relação ao pleito.

Conforme prevê o Estatuto da FAF, a eleição deve acontecer até o final de fevereiro, obedecendo assim a regra que diz que o processo eleitoral na entidade acontece 10 meses antes do fim do mandato em vigor.

" Queríamos informar também, que não aceitaremos nenhuma manobra suspeita, como ocorreu em outras oportunidades (e não foram poucas) e já estamos percebendo de maneira subliminar novamente na resolução 001 datada de 13 de janeiro e postada somente em 25 de janeiro, mais uma destas manobras, infelizmente. Queremos o correto, somente o correto, queremos o cumprimento do estatuto, que marca eleição para os 10 meses anteriores ao final do mandato atual, ou seja, a eleição tem que ocorrer até o final de fevereiro, também lutaremos por isso! " Rozenha e Eufrásio, nota publicada

Nos bastidores do futebol amazonense, é especulado que a federação quer jogar a eleição para o final do ano. O grupo de oposição, porém, defende a manutenção das datas e critérios da votação. O atual presidente, Dissica Valério Tomaz, tem mais de 30 anos no comando da FAF.

Esta semana, a chapa formada por Luis Mitoso, presidente do Manaus FC, e Pedro Augusto Oliveira, atual vice-presidente da FAF, foi anunciada à imprensa. Até agora são dois grupos disputando o comando da federação.

*Com informações da assessoria

