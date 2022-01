Manaus FC anuncia Matheus Moreira, jovem destaque na Copinha 2022

Apesar de jovem, Matheus Moreira chegou mostrando personalidade | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O Gavião do Norte, Manaus FC anunciou nesta sexta-feira (28) a chegada de seu 17⁰ reforço em 2022. O jovem lateral-esquerdo Matheus Moreira, de 20 anos, vestirá a camisa do time na disputa pelo Barezão.

Vindo por empréstimo do Mirassol-SP, Matheus teve destaque na Copa São Paulo de Futebol Junior, onde chegou a marcar um hat-trick (três gols na mesma partida) contra o Confiança-SE.

Responsável pela chegada de Matheus Moreira, o gerente de futebol do Manaus FC, Fausto Momente, comentou sobre a negociação.

" O Moreira é um lateral-esquerdo jovem, canhoto, que também pode jogar mais na frente. Tínhamos a necessidade de um lateral dessa posição no elenco e ele vem para suprir. Tenho certeza que neste empréstimo ele irá somar com o nosso elenco " Fausto Momente, gerente de futebol do Manaus FC

Apesar de jovem, Matheus Moreira chegou mostrando personalidade, e espera poder contribuir com o Manaus na busca pelo Campeonato Amazonense de 2022.

"Minha expectativa para o Amazonense é boa, cheguei para somar com o grupo. Espero que possamos ter um bom desempenho e conquistar o estadual", afirmou.



O próximo compromisso de Matheus junto ao Manaus é no sábado, contra o São Raimundo, na Arena da Amazônia.

