AM projeta programas esportivos voltados para comunidades em 2022

Manaus (AM)- O Estado do Amazonas inicia o ano de 2022 com grandes projetos voltados para o esporte. O diretor-presidente da Fundação de Alto Rendimento (FAAR), Jorge Oliveira, concedeu entrevista exclusiva ao Em Tempo e contou como serão os projetos para o setor esportivo no Amazonas.

O foco nos próximos meses está voltado para o esporte nas comunidades. O Estado já iniciou o mapeamento de locais de lazer para projetos de revitalização. As obras promoverão qualidade na prática esportiva nas cidades da capital e interior.

Jorge Oliveira explica que os resultados obtidos no ano de 2021 contribuem diretamente para os projetos em 2022. O destaque maior está para o projeto Campeões da Vila, que acontece nas dependências da Vila Olímpica de Manaus, o projeto Escolinha nos Bairros, que estará presente em toda as zonas da capital amazonenses, juntamente com o projeto Mais Futevôlei nos Bairros.

“Todos eles, sob o direcionamento do Projeto de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), instalará oito núcleos esportivos no interior do estado, para o desenvolvimento do esporte de base para o alto rendimento”, revelou em entrevista.

As novidades não param por aqui. No futebol amazonense, a FAAR pretende dar soluções aos problemas encontrados no ano de 201 com visitas estratégicas. Os apelos feitos pelas comunidades resultaram nos editais de chamamento público “Mais Esporte no Interior” e o “Jogos no Interior - Mais Esporte”. Os projeto garantem benefícios e investimento no esporte de base e de alto rendimento em 62 municípios do Amazonas.

" Foram entregues três espaços completamente revitalizados, ainda em 2021, e anunciados outros três. Agora no início de 2022 os Campos da Baixada Fluminense e o do Passarinho já tiveram suas obras concluídas e entregues a comunidade. O Campo do Buracão tem previsão de entrega para o próximo mês, com 55% das obras executadas. Nesse período, também, já foram anunciadas as revitalizações no Campo do Curió e Campo do Florestão. Ainda estão previstos mais de 20 campos para 2022. Todos esses campos receberão os projetos esportivos da Faar, incluindo o Campo do São Paulo, em Parintins, que está com as obras em andamento " Jorge Oliveira, FAAR

Projeto RespirAR

Referência no Amazonas, o projeto RespirAR também contará com novidades para 2022.

Os atendimentos serão expandidos, incluindo a contratação de mais profissionais para a capital, com o planejamento de ampliação para o interior.

Em 5 meses de execução, o projeto já realizou mais de 50 mil atendimentos a pessoas com sequelas da Covid-19, inserindo-as em uma rotina de atividade física que promove a qualidade de vida por meio do esporte.

Foco no esporte das comunidades

Jorge Oliveira finaliza informando que as comunidades terão toda a atenção necessária para que o esporte seja o agente de transformação.

Em 2022, o Governo do Amazonas iniciará os projetos compostos por escolinhas de esporte que acontecerão nos bairros da capital e no interior do Estado, agora no mês de fevereiro.

“O projetos Campeões da Vila, Escolinha nos Bairros e Mais Futevôlei nos Bairros devem beneficiar mais de 6 mil crianças, na capital, promovendo saúde, qualidade de vida e segurança pública”, finalizou.

