Brasil será a sede do Pan-Americano Sub-20 de Atletismo

Na semana passada, o Chile declinou da candidatura | Foto: Wagner Carmo/CBAt

A Associação Pan-Americana de Atletismo (APA) confirmou a informação para a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) que o país sediará o Campeonato Pan-Americano Sub-20. A competição será realizada nos dias 4 e 5 de junho.

O Pan-Americano Sub-20 estava marcado para o Chile, em outubro de 2021, mas foi adiado. Na semana passada, o Chile declinou da candidatura e a CBAt apresentou o nome do Brasil.

A Colômbia também chegou a apresentar candidatura, mas não conseguiu os aportes financeiros necessários para manter a proposta.

"Estamos seguros de que será um grande evento pela histórica tradição do Brasil que já realizou eventos como os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos, Sul-Americanos e Mundiais. Esperamos que todos os países da América se motivem e para participar do evento e que possamos mostrar o melhor de nossa juventude atlética do continente em competição", disse o presidente da APA, Marcos Oviedo.

"Foi um dia muito especial. Nós tivemos a confirmação pela APA que realizaremos o Pan Sub-20 no Brasil, nos dias 4 e 5 de junho. Queremos que o Brasil recupere o protagonismo nos grandes eventos na América do Sul", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, observando que o Brasil fará também o Pan-Americano e o Sul-Americano de Cross Country, o Sul-Americano Sub-18 e o Sul-Americano Sub-23.

Evento adiado

O evento que estava programado para o período de 22 a 24 de outubro, em Concepción, no Chile, foi adiado.

No documento em que comunicou a decisão, a Federação Atlética do Chile pediu desculpas a todos os participantes e justifica a dificuldade de reunir todos os países neste momento. Em primeiro lugar, devido a recente reabertura do Chile após a pandemia da COVID-19, quando muitas companhias de aviação ainda não retomaram os voos para Santiago, o que seria um grande problema.

Além disso, as autoridades sanitárias do país exigem que apenas atletas vacinados pudessem competir. E, segundo a entidade, em muitos países da região, a prioridade da vacinação é para as pessoas mais velhas.

Com isso, a CBAt, que havia chamado 34 atletas (14 no feminino e 20 no masculino) para a competição, seguindo os critérios adotados, cancelou oficialmente a convocação.

*Cbat

