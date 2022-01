Campos revitalizados no AM receberão fomento em projetos esportivos

As obras foram realizadas após visitas técnicas realizadas pela Faar em diversos campos | Foto: Alan Santos/Seinfra

Manaus (AM)- Com as revitalizações dos campos esportivos, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) inicia projetos de escolinhas de futebol, vôlei e futevôlei, que vão atender jovens e adolescentes da cidade de Manaus, por meio do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Na sexta-feira (28), o governador Wilson Lima entregou mais dois espaços completamente revitalizados, o Campo da Baixada Fluminense, no bairro Cidade Nova, e o Campo do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, ambos na zona norte da capital. As obras foram realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), após visitas técnicas realizadas pela Faar em diversos campos.

" Hoje estamos entregando para a zona norte mais dois campos completamente revitalizados. O próximo passo será a implantação de escolinhas de futebol, escolinhas de vôlei e futevôlei, para fomentar ainda mais os projetos socioesportivos que já existem aqui na comunidade e que alcançam diversas idades. Este é o compromisso do Governo do Estado em promover saúde também pela prática esportiva " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Nas últimas semanas, o Governo do Amazonas, por meio da Faar, realizou visitas em diversas áreas de Manaus, conhecendo a realidade das comunidades e desenvolvendo estratégias para incentivar a prática do esporte de qualidade.

Na Baixada Fluminense, o Governo concretizou a manutenção do campo de futebol, construiu quadra de futevôlei, praça e realizou a instalação de equipamentos de musculação. Os serviços também contaram com nova pintura, aplicação de um novo gradil, a recuperação de alambrados e portões.

No espaço situado no Terra Nova, os serviços foram no campo, praça, playground, além da criação de um segundo campo de futevôlei para atender a demanda da comunidade. Também foram realizadas obras no sistema de drenagem, recuperação do alambrado, portões, calçadas, muretas de proteção e instalações de chuveiros.

Obras concluídas

Em setembro de 2021, foi entregue o Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. E, no início de novembro, o Estado concluiu a revitalização da Arena do Monte, na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona norte. Já em dezembro de 2021 foi entregue o Centro Desportivo da Compensa (CDC Compensa), completamente revitalizado, na zona oeste de Manaus.

Todos os complexos de esporte e lazer que foram reformados terão apoio da Faar com projetos esportivos que irão beneficiar as comunidades.

