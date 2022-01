Seleção Brasileira treina para jogo contra o Paraguai

Ao fim dos trabalhos táticos, os jogadores que serão titulares contra o Paraguai treinaram bolas paradas ofensivas | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O domingo foi de muito trabalho para a Seleção Brasileira. Os comandados do técnico Tite foram a campo na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para mais um dia de treinamentos visando a partida contra o Paraguai, na próxima terça-feira (1º), no Mineirão.

Depois de fazerem apenas um trabalho regenerativo no sábado, os jogadores que começaram a partida contra o Equador estiveram à disposição para todo o treinamento deste domingo.

Depois de um aquecimento, os jogadores fizeram um trabalho de dez contra dez em campo reduzido. Na sequência, Tite separou o elenco e fez o chamado "treino invisível", de 11 contra zero, projetando situações táticas do jogo contra o Paraguai.

Ao fim dos trabalhos táticos, os jogadores que serão titulares contra o Paraguai treinaram bolas paradas ofensivas, enquanto o restante do elenco fez complementos técnicos específicos para suas posições.

A Seleção Brasileira voltou a campo nesta segunda-feira (31) para um treinamento no Mineirão, palco da partida.

Às 16h, o elenco fez o último treino antes do duelo contra o Paraguai, bem como o reconhecimento do gramado.

Brasil e Paraguai se enfrentam na próxima terça-feira (1º), no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A bola rola às 21h30. Ainda há ingressos à venda - saiba como comprar. Já classificado, o Brasil é o atual líder das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, com 36 pontos. O Paraguai, por sua vez, tem 13 pontos e está em 9º lugar nas Eliminatórias.

Caso de Covid

O lateral esquerdo Alex Sandro testou positivo para Covid-19 após testes realizados no último domingo (30) e não estará à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Paraguai.

Assistido pelo departamento médico da Seleção Brasileira, Alex Sandro está assintomático e cumprirá quarentena no Brasil.

